Oficial es herida de bala cerca de edificio de las cortes en Houston

HOUSTON - Una agente del Distrito Policial 1 del Condado Harris fue herida de bala este lunes cerca del edificio de las cortes, en el centro de Houston.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 12:30 p.m. cerca de la cuadra 1115 de Congress Street, cuando oficiales vieron a un hombre armado caminando por las calles cercanas al centro judicial.

Enroute to scene. Suspect possibly down. Incident occurred outside Family Law Center. @houstonpolice will be lead investigative agency. https://t.co/bwwIVltBaZ