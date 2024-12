Bajo el cielo de Texas: Beyoncé brilla en la Navidad de la NFL

HOUSTON - Sí, sí, es verdad: los fanáticos subieron el sonido el día de Navidad mientras Beyoncé subía al escenario durante el entretiempo del juego Houston Texans-Baltimore Raven.

El espectáculo fue la primera vez que interpretó la música de su álbum country, "Cowboy Carter", frente a una audiencia en vivo.

Vestida completamente de blanco, Beyoncé ingresó al NRG Stadium en su ciudad natal, Houston, sobre un caballo blanco interpretando "16 Carriages" antes de hacer la transición a su versión de "Blackbird" de los Beatles. A ella se unieron Tiera Kennedy, Tanner Adell, Brittney Spencer y Reyna Roberts, quienes cantaron en el álbum con ella.

Las apariciones sorpresa incluyeron las de Shaboozey, quien se unió a Beyoncé para "Sweet Honey Buckiin'", y Post Malone, quien se unió a ella para "Levii's Jeans", que actuaron frente a un camión cubierto de jeans. Ambos hombres colaboraron con Beyoncé en canciones de "Cowboy Carter".

Beyoncé también cantó "Jolene", "Ya-Ya" y una combinación de "Spaghetti" y "Riiverdance". Ella obsequió al público con un extracto de "My House", que no forma parte del álbum country.

Entre el mar de bailarines de respaldo estaba la hija de 12 años de Beyoncé, Blue Ivy, quien finalmente se unió a su madre al frente para ayudar a terminar el espectáculo con "Texas Hold 'Em". Beyoncé tomó de la mano a Blue cuando comenzó la canción, pero finalmente terminó su actuación ascendiendo a una plataforma hacia el cielo.

Después de que terminó el programa, Beyoncé se burló de que algo podría suceder el 14 de enero en una publicación de Instagram que la mostraba montada en un caballo blanco.

La actuación se transmitió por Netflix, que fue sede de los dos juegos principales de la NFL durante el día festivo. Mariah Carey inició la doble cartelera navideña de la NFL de Netflix con una interpretación grabada de su éxito navideño, "All I Want for Christmas Is You".

Netflix describió el concierto en X como el "Beyoncé Bowl". Varias personas que parecían estar en el juego publicaron fotos en las redes sociales de bandas de luces que, según dijeron, fueron distribuidas antes del juego.

Netflix anunció en las redes sociales que el espectáculo de medio tiempo estará disponible como especial independiente en la plataforma, pero no anunció la fecha.

En el mes previo al día del juego, Beyoncé se burló de su actuación en varias publicaciones en las redes sociales, que fueron promocionadas por el gigante del streaming.

En un video publicado en Nochebuena, pareció burlarse de los problemas de transmisión que Netflix ha tenido durante eventos en vivo anteriores. Posteriormente, la cuenta X de Netflix cambió temporalmente la biografía de su perfil para que dijera: "asado por beyoncé 24.12.24".

"Cowboy Carter" se lanzó el 29 de marzo y debutó en la cima de la lista de álbumes Billboard Hot 200, así como en la lista de álbumes Top Country. Es la primera mujer negra en liderar la lista de álbumes country.

También es el octavo álbum de estudio consecutivo de Beyoncé que alcanza el número 1 en la lista Hot 200, según Billboard. Eso significa que cada disco en solitario que ha lanzado desde que dejó Destiny's Child ha encabezado la lista.

“Cowboy Carter” obtuvo 11 nominaciones a los Grammy, incluidas nominaciones al codiciado premio al álbum del año y a la grabación del año.

Billboard nombró a Beyoncé como la estrella pop más grande del siglo XXI, seguida de cerca por Taylor Swift. Las dos mujeres iniciaron giras mundiales el año pasado y asistieron a los estrenos de sus películas en conciertos, pero Billboard señaló que Beyoncé ha "ejemplificado la grandeza en todas las formas imaginables" desde antes del debut musical de Swift en 2006.

Beyoncé rompió el récord de más títulos certificados para una artista femenina este mes, según la Recording Industry Association of America.

"Texas Hold 'Em", el primer sencillo de su álbum country de este año, obtuvo doble platino.