Laboratorio en el norte de Texas; ¿destino final de cadáveres no reclamados?

NOTA: NBC News dándole seguimiento a su investigación, publicaron el listado de nombres de más de mil cadáveres en el norte de Texas que no han sido reclamados. En el listado hay una gran cantidad de hispanos. Para el listado de nombres accede aquí.

Por los últimos 2 meses, nuestro equipo de Telemundo 39 Investiga ha indagado en el caso de Emmanuel Varela Lugo, quien salió de la cárcel, y al siguiente día apareció muerto en un departamento de Dallas. Su cuerpo terminó en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte de Texas, UNTHSC en Fort Worth.

La familia de Emmanuel asegura que tuvieron que enfrentar muchos desafíos – no solo para encontrar – sino también para recuperar el cadáver del joven.

“Nos enteramos, mi tía que vive en México se enteró por medio de una publicación de Facebook”, dijo Patsy Martínez, prima de Emmanuel.

Se refiere a esta publicación del 31 de julio creada por “Desaparecidos En La Frontera” en donde muestran una foto de la licencia de conducir de Emmanuel Varela Lugo y en donde se indica que el 11 de junio del 2024 habría fallecido en Dallas y que buscaban a su familia.

Fue hasta el primero de agosto que la familia se entera sobre el fallecimiento de Emmanuel. “Fallece y nosotros ni en cuenta. No sabíamos hasta casi dos meses después que nos enteramos”, asegura Patsy.

LEA LA INVESTIGACIÓN INICIAL EN NBCNEWS.COM

Esa mañana del primero de agosto, dice que contactaron a los administradores de esa página de Facebook quienes a su vez llamaron al Departamento Forense del condado Harris en Houston. Fue ese departamento en Houston que se comunicó con el Médico Forense del condado Dallas, quienes a su vez le confirmó a la familia que Emmanuel estaba muerto.

VIDEO: SEGUNDA PARTE DE ESTA INVESTIGACIÓN

Investigación de NBCNEWS revela la lista de cientos de cadáveres que fueron donados para uso científico, muchos de ellos hispanos y sin consentimiento de familiares. Telemundo 39 tiene el testimonio en exclusiva de una familia que logró rescatar el cuerpo a tiempo.

“Pero ya habían donado el cuerpo… Fue peor que escuchar que estaba muerto. Saber que, que alguien había donado el cuerpo de una persona que te gustaría ver por última vez.” Patsy Martínez / Prima de Emmanuel

MÉDICO FORENSE

Los documentos públicos del médico forense indican que desde la fecha de fallecimiento, del 11 de junio del 2024 hasta el 13 de julio del 2024, los investigadores del médico forense, entre ellos - Rebeka Cameron y Syretta Antwi-Boasiako, intentaron contactar a los familiares de Emmanuel Varela Lugo.

Según el reporte, el Centro de Fusión del departamento de policía de Dallas habría informado al médico forense que Emmanuel no contaba con un número de seguro social. Sin embargo, la familia nos aseguró que Varela Lugo, era ciudadano estadounidense.

En el documento también detallan haberse comunicado con distintos departamentos policiales locales y estatales para la búsqueda de registros; intentado localizar a familiares o amigos. Además de hospitales, clínicas y vecinos. Seis distintas organizaciones que ayudan a personas indigentes, según detallan, fueron contactadas, pero según la narrativa, ninguna tenía registro de Emmanuel.

En la misma, también se detalla que el día de su muerte, el 11 de junio, la detective Diem de la policía de Dallas obtuvo la fotografía de la licencia de conducir de Texas del fallecido.

El documento luego detalla que la investigadora, Rebekah Cameron obtiene otros 2 números del Centro de Fusión del departamento de policía de Dallas, pero detalla que ambos estaban fuera de servicio pero la licencia de conducir, según la familia, tiene registrada una dirección en Irving de la cual no hay registro que haya sido visitada por los investigadores del médico forense.

Autoridades tenían un programa con la Universidad del Norte de Texas, pero tras una investigacion de NBC NEWS se descubrió que algunos cadáveres fueron dispuestos sin consentimiento de las familias.

“Es una dirección que ha sido válida por los últimos que, 20 años… en ese momento nos hubieran dado la notificación de que alguien nos estaba buscando, pero nunca nadie fue a la casa de mi mamá”. Patsy Martínez / Prima de Emmanuel

En un correo del 1 de agosto, la oficina del Médico Forense del condado Dallas, le confirma a Patsy que el cuerpo de Emmanuel Varela Lugo se encontraba en el programa de cuerpos donados del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte de Texas en Fort Worth, o “Willed Body Program” como se conoce en inglés, y que aún no había sido cremado.

Uno de ellos, detalle el informe, pudieron descartar hasta una semana después ya que no pudieron comunicarse por barreras del idioma.

La narrativa indica que, según Patsy, habría mencionado que todos los hermanos de Emmanuel rentaban viviendas y que posiblemente esa era la razón por la cual no podían localizarlos.

Sin embargo, el reporte provisto por el médico forense detalla que solo se visitó una dirección en Farmers Branch, la cual estaba conectada al contacto que descartaron por no estar relacionado. Sin embargo, según ese mismo documento no hay registro de visitas en ninguna otra dirección, incluyendo Dallas o Irving.

“Incluso en el momento que ella me los estaba dando los números yo buscaba en mis contactos y ninguno era un contacto de nosotros… tenía el nombre de su papá y el nombre de su mamá en su lista de emergencias, pero de direcciones, no me pudieron dar una que yo reconociera”, dijo Patsy Martínez, prima de Emmanuel.

Según el documento, dado a que Emmanuel tenía una fianza pendiente y había una fecha tentativa de aparición en corte para ese mismo día, la oficina del médico forense se comunicó con el Tribunal de Distrito local en donde según la secretaria confirmó el número de caso de Varela Lugo, pero no encontró la cita en corte supuestamente agendada para ese día.

La investigadora Cameron luego solicitó el registro de visitantes, pero fue referida directamente a la cárcel para obtener esa información.

Después de esa referencia, la narrativa solo indica que: “Todos los esfuerzos razonables para localizar familiares ya se había hecho sin éxito". El cuerpo de Emmanuel Varela Lugo fue donado a UNTHSC.

NO A LA SOLICITUD DE ENTREVISTA

El 13 de agosto, solicitamos una entrevista al departamento del médico forense para hablar sobre el caso, pero la asistente del fiscal de distrito, Ashley Fourt, por medio de un correo electrónico, nos indicó que “desafortunadamente, la oficina del Médico Forense del condado de Dallas no tiene capacidad para atender su solicitud de entrevista”.

Nuestra unidad de investigación, por medio de la base de datos públicos del condado Dallas hizo una búsqueda de Emmanuel y en cuestión de 5 minutos dio con varios registros que incluían la dirección en Irving y que concuerda con su licencia de conducir.

“Entonces, si da coraje y si da tristeza porque no siento quisieron hacer el trabajo como tenían que hacerlo”. Adela Flores / Cuñada de Emmanuel

Nuevamente, el 20 de septiembre, solicitamos más detalles al médico forense del condado Dallas sobre los esfuerzos detallados en el informe, y cuestionamos si la dirección en la licencia de conducir de Emmanuel había sido visitada.

También pedimos una entrevista, la cual fue negada, con las investigadoras Cameron y Antwi-Boasiako. La asistente del fiscal de distrito de división civil negó nuestra petición de responder a las preguntas.

“La oficina del Médico Forense del condado de Dallas no proporcionará respuestas por escrito a ninguna de sus preguntas que se enumeran”. Respuesta a través de correo electrónico

En varias oportunidades, continuamos solicitando más información a la policía de Dallas sobre el caso y preguntamos si el detective sabía sobre la dirección en la licencia de conducir de Emmanuel.

El 29 de agosto, nos indicaron que la investigación preliminar, a través de búsquedas en bases de datos y entrevistas, determinó que Emmanuel no tenía residencia permanente. Que el detective siguió las pistas disponibles y la evidencia recopilada en el lugar de la escena donde murió. Indicaron que el detective entregó la evidencia al médico forense.

El 19 de septiembre, la policía de Dallas rechazó nuestra petición a una entrevista.

Por su parte, la familia además cuestiona cómo el cuerpo fue donado cuando el acta de defunción no contaba con toda la información sobre Emmanuel y aseguran que había información incorrecta.

“Todos los hermanos de Emmanuel rentaban viviendas y posiblemente esa era la razón por la cual no podían localizarlos” Patsy Martínez / Prima de Emmanuel

LO QUE DICE UNTHSC Y CIERRE DE PROGRAMA

Andy North, vicepresidenta de mercadeo y comunicaciones de UNTHSC, por medio de un correo electrónico, nos indicó que “por la ley, un familiar puede reclamar el cuerpo dentro de 60 días. Si se identifica y se notifica a un familiar, entonces tiene 10 días para hacer los arreglos finales y reclamar el cuerpo.”

Y esta familia justamente logró recuperar a su ser querido dentro de esos 10 días y darle a Emmanuel un último adiós. Una suerte que, dicen, no todos tienen por las discrepancias que dicen haber tenido las autoridades correspondientes en su caso.

“El condado Dallas ha tenido un acuerdo con UNTHSC desde el 2020. El condado Dallas realiza la búsqueda de los familiares de los cuerpos bajo su control. Si no pueden localizar a un familiar, o los representantes identificados se niegan o no pueden hacerse cargo, entonces los restos se proporcionan a UNTHSC." Comunicado de prensa de UNTHSC

“El condado Dallas ha tenido un acuerdo con UNTHSC desde el 2020. El condado Dallas realiza la búsqueda de los familiares de los cuerpos bajo su control. Si no pueden localizar a un familiar, o los representantes identificados se niegan o no pueden hacerse cargo, entonces los restos se proporcionan a UNTHSC. Para los restos proporcionados por el condado de Dallas, UNTHSC no realiza esfuerzos adicionales para encontrar familiares”, precisa UNT en un comunicado, quienes además tampoco accedieron a una entrevista.

Por medio de una carta, el 13 de septiembre, UNT Health Scince Center en Fort Worth anunció que cerrarían el laboratorio BioSkills permanentemente, donde rentaban el espacio para entrenar a doctores y llevar a cabo experimentos médicos.

Además, anunció la suspensión del programa de donación de cuerpos, y dicen, tomaron acciones disciplinarias y hasta despidos de líderes en este programa.

Esto se anunció un día después de que NBC News expusiera los resultados de su investigación con otros casos de cuerpos que también fueron donados a la ciencia sin consentimiento de sus familiares.

La unidad de Telemundo 39 Investiga trabajó esta investigación paralelamente, y en colaboración, con el equipo de NBC News, indagando en distintos casos, pero involucrando a las mismas entidades.

JUEZ DEL CONDADO TARRANT

El Juez del Condado Tarrant, Tim O'Hare emitió un comunicado de prensa dicento que "estarán evaluando todas las opciones legales disponibles para acabar con las prácticas inmorales, no éticas e irresponsables que hayan salido de este programa".

El pasado 17 de septiembre durante si junta bisemanal de comisionados discutió el tema a puerta cerrada.

JUEZ DEL CONDADO DALLAS

Ya que en el contrato de donación de cuerpos entre el médico forense y la UNTHSC fue aprobado en la corte de ambos condados, Telemundo 39 contactó al Juez del condado Dallas, Clay Jenkins.

En un comunicado indicó que "el contrato de UNTHSC fue suspendido y no será renovado, efectivo ahora. El condado Dallas solo proveerá los cuerpos no reclamados a la ciencia si el fallecido dio consentimiento por escrito antes de morir o si un familiar da ese permiso después del fallecimiento".

OTRAS INTERROGANTES

Tras esta investigación quedaron en el tintero por qué el reporte no incluye la dirección de Irving encontrada en ambas - la licencia de conducir y los registros de Emmanuel en la cárccel. La oficina del Médico Forense, ni el juez del condado Dallas dieron una respuesta y volvieron a referir a Telemundo 39 a realizar una nueva solicitud para obetner registors públicos, documentos que ya se habían obtenido y que se presentaron en este reportaje.

AUDIENCIA PÚBLICA DE LA CORTE DE COMISIONADOS DEL CONDADO TARRANT