Científicos descubren el misterio en Texas sobre peces que cayeron del cielo

Dos investigadores independientes dicen que quizá llegaron al fondo de lo que causó que decenas de peces cayeran del cielo a fines del año pasado en Texarkana: regurgitación de las aves.

Muchos en esta ciudad que pertenece en partes iguales a Texas y a Arkansas, se sorprendieron a fines de diciembre cuando encontraron peces (más tarde identificados como sábalos) esparcidos en las calles, en sus casas y automóviles después de una tormenta.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

No era la primera vez que la gente informaba que caían peces del cielo, y algunos expertos intentaron explicar el fenómeno como trombas marinas que recogen peces u otras formas de vida marina. Pero especialistas del Servicio Meteorológico Nacional le dijeron a The Dallas Morning News en enero que no se informó de tal actividad climática cerca de Texarkana durante ese tiempo.

La semana pasada, Sharon Hill, geóloga e investigadora independiente con sede en Pensilvania, y Paul Cropper, autor en Australia, compartieron sus hallazgos de que una bandada de pájaros pudo haber regurgitado los peces mientras volaba sobre la ciudad del este de Texas.

Lea la nota completa en inglés en The Dallas Morning News.