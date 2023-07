CNBC: Texas ya no es un estado favorito para los negocios en este 2023

El estudio America's Top States for Business de CNBC ha clasificado a los 50 estados a través de recesiones, una crisis financiera global, una pandemia y más. Cada vez, Texas ha terminado entre los cinco primeros, incluidos los primeros lugares en 2008, 2010, 2012 y 2018.

Pero en 2023, por primera vez desde que se lanzó el estudio en 2007, The Lone Star State no dio en el blanco.

Es casi un error: Texas terminó en sexto lugar, detrás de Minnesota en quinto lugar por solo cinco puntos. Sin embargo, es significativo, ya que refleja las tensiones que afectan a casi todas las economías estatales, desde la escasez de trabajadores hasta el cambio climático y las guerras culturales. Y en Texas, la segunda economía estatal más grande de Estados Unidos después de California, todo es realmente más grande.

Sin duda, las clasificaciones de competitividad de CNBC muestran que Texas sigue siendo una potencia. Tiene el segundo mejor ranking de cconomía después de Florida. Los empleos crecieron un 4 % año tras año hasta mayo, más que cualquier otro estado.

Este año, Texas empató en el No. 1 en Acceso al Capital —el primer estado en la historia que rivaliza con el perenne líder de la categoría, California— con financiamiento abundante para las pequeñas empresas. Y termina en segundo lugar en la categoría más importante de la fuerza laboral, solo por detrás del mejor estado general de Carolina del Norte, a medida que llegan trabajadores educados, según los datos del censo.

Incluyen a Quintin y Shavonne Bonner, originarios de Chicago, que podrían haberse mudado a cualquier parte después de que Quintin terminara una carrera de once años en el ejército el mes pasado. Eligieron Fort Worth. Quintin, ahora agente de seguros, y Shavonne, enfermera registrada, dijeron que ambos tenían trabajos de tiempo completo en una semana y que acababan de comprar una nueva casa.

"Estoy analizando los factores económicos, como que no haya impuestos estatales, que sea extremadamente amigable para los veteranos", dijo Quintin. "Hay mucho que hacer por nuestros hijos: tenemos dos hijas".

"La gente y las empresas votan con los pies, y continuamente eligen mudarse a Texas más que a cualquier otro estado del país", declaró un portavoz del gobernador Abbott en un correo electrónico a CNBC.

Citó el liderazgo nacional del estado en la creación de empleo, atrayendo más de 280 nuevas sedes corporativas desde 2015 y siendo un líder perenne en proyectos de desarrollo económico en comparación con otros estados.

"Texas sigue siendo el número uno porque las personas y las empresas eligen nuestro estado sobre cualquier otro por las ventajas competitivas inigualables que ofrecemos: sin impuestos sobre la renta corporativos o personales, un clima regulatorio predecible y una fuerza laboral joven, capacitada, diversa y en crecimiento", dijo el vocero.

LA CRECIENTE POBLACIÓN DE TEXAS ENFRENTA PROBLEMAS CRECIENTES

Pero a pesar de todas las fortalezas de Texas, los problemas graves están empeorando en otras áreas medidas por el estudio de CNBC. Eso incluye infraestructura, la segunda categoría más importante bajo la metodología de este año. Texas cae al No. 24 en la categoría este año, desde el No. 15 en 2022.

Los cortes de energía masivos en 2021 que dejaron a millones de texanos sin electricidad durante días en temperaturas bajo cero y mataron a más de 200 personas también expusieron serias debilidades en la red eléctrica del estado. En un momento en que las empresas de fabricación avanzada dan prioridad a la energía confiable, los tejanos soportan casi 20 horas sin electricidad al año. Esa es la tercera peor en la nación, según datos del Departamento de Energía.

Los servicios públicos de agua del estado necesitan más de $61 mil millones en reparaciones durante los próximos 20 años, según la EPA. Eso es superado solo por California. Y con casi una quinta parte de las propiedades en el estado en riesgo de inundación en los próximos 30 años, según un análisis preparado para CNBC por First Street Foundation, la infraestructura de Texas tiene un bajo puntaje en sustentabilidad.

Texas cae al puesto 35 en educación, del puesto 21 en 2022. El gasto por alumno se encuentra entre los más bajos del país, según la Asociación Nacional de Educación. Los puntajes de las pruebas K-12 están rezagados, según datos del Departamento de Educación de EE. UU.

Si bien Texas a menudo promociona los ahorros, incluidos los impuestos estatales sobre la renta o corporativos, está lejos de ser el lugar menos costoso para vivir o hacer negocios. No. 12 en 2022. Los costos de vivienda más altos bajan al estado al No. 22 por costo de vida, en comparación con el No. 14 el año pasado.

CALIDAD DE VIDA EN TEXAS

La mayor debilidad de Texas en 2023 es también la más controvertida. El estado termina en último lugar en Vida, Salud e Inclusión, cayendo desde el No. 49 el año pasado.

La atención médica en el estado es deficiente, según United Health Foundation, que clasifica al estado en el puesto 50 en atención clínica y en el puesto 47 en acceso a médicos de atención primaria. Ningún estado tiene un mayor porcentaje de residentes sin seguro médico.

El crimen violento está en aumento, saltando aproximadamente un 10% entre 2018 y 2021, según estadísticas del FBI.

Y a pesar de todo el éxito de Texas en atraer trabajadores al estado, algunos se están yendo. Incluyen a Homero y Camille Rey de Germantown, Maryland, quienes dijeron que se fueron de Texas en 2021 para proteger a su hijo transgénero, Leon.

“Necesitábamos irnos de Texas porque no era un lugar seguro para nosotros”, dijo Camille Rey en una entrevista. "No era un lugar donde Leon pudiera ser él mismo".

Ella dijo que el factor decisivo fue un proyecto de ley presentado en 2021 que habría clasificado la atención médica de afirmación de género para menores como abuso infantil. El proyecto de ley fue aprobado por el Senado estatal, pero murió en la Cámara. Aun así, Rey dijo que la escritura estaba en la pared.

“La ley no fue aprobada, pero el gobernador ordenó, a través del fiscal general, que los Servicios de Protección Infantil comenzaran a investigar a los padres de jóvenes transgénero por abuso infantil”, dijo.

Después de eso, Rey dijo que ella y otros padres de niños transgénero comenzaron a llevar documentos para demostrar que eran buenos padres, por si acaso.

“¿Te imaginas si tú, como padre, tienes que llevar una carpeta que diga: 'Soy un buen padre, no me lleves a mi hijo?' Quiero decir, no puedo tener mi futuro y el futuro de mis hijos descansando en un sobre manila”, dijo.

Camille Rey es escritora científica y su esposo es biocientífico y trabaja en profesiones que Texas ha estado buscando impulsar.

"Las industrias que Texas está tratando de atraer realmente son las industrias de biotecnología, las empresas emergentes y otros tipos de tecnología", dijo. "Tienes que crear un ambiente amigable para los empleados, porque sin los empleados, las empresas no van a querer ir allí".

Un tribunal de apelaciones de Texas ha bloqueado las investigaciones de abuso infantil, al menos por ahora. Pero la represión estatal de los derechos LGBTQ+ se ha intensificado. En junio, el gobernador Greg Abbott promulgó leyes que prohíben el cuidado de menores transgénero y restringen la participación de mujeres transgénero en deportes universitarios.

Más allá de la represión LGBTQ+, el estado prohibió las oficinas de diversidad, equidad e inclusión en los colegios y universidades financiados por el estado. E incluso antes del aluvión de nuevas leyes de este año, Texas era uno de los únicos cinco estados sin leyes contra la discriminación que protegieran a las personas sin discapacidades, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Luego, está la prohibición estatal del aborto, una de las más estrictas del país. El estudio de CNBC toma en consideración las leyes estatales de aborto como una métrica en Vida, Salud e Inclusión en 2023.

¿Texas es lo suficientemente grande para todos?

Quintin y Shavonne Bonner, los nuevos residentes de Fort Worth, creen que la mayoría de las controversias son exageradas en los medios.

"Creo que la mayoría de los problemas que plantea la gente se presentan como más grandes de lo que creen que son, solo para crear más división", dijo Quintin.

Los Bonner dijeron que son conservadores y que la mayoría de las políticas de Texas se alinean con sus puntos de vista. Pero Shavonne dijo que en el estado hay lugar para todos.

"Siento que todos son bienvenidos en Texas", dijo. "Y si sientes que tus creencias o tu estilo de vida no son adecuados para lo que creen los tejanos, entonces quizás tú puedas ser el cambio".

Pero Camille Rey dijo que ella y su familia son más felices en Maryland y Leon, que ahora tiene 10 años, está prosperando.

Sin embargo, no todo en su nueva vida es una mejora.

"Prácticamente hemos duplicado nuestra hipoteca. Es un nivel completamente diferente", dijo. "Y ha sido realmente difícil no poder pagar un campamento de verano, y muchas cosas que estaríamos haciendo si estuviéramos en Texas".

Aun así, no miran hacia atrás. "Tu hijo vale cada sacrificio", dijo.

