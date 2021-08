Controversia en Texas por la foto de un director de una preparatoria y su esposa

El director de una escuela secundaria en Colleyville, Texas (al noroeste de Dallas) denuncia que sus jefes le ordenaron que eliminara de sus redes sociales una foto de él abrazando a su esposa.

James Whitfield, director de la escuela Colleyville Heritage High School, se enfrenta a fuertes críticas de algunos padres que lo acusan de enseñar teoría crítica de la raza.

Uno de esos padres se quejó de la foto y el distrito ordenó a Whitfield que la quitara. Precisa que el distrito no le dijo por qué.

Se suponía que sería una celebración para Whitfield y su familia, quien acababa de ser nombrado director hace dos años. Pero su jefe lo llamó y le pidió que revisara su correo electrónico.

Buscó en línea e inmediatamente vio una foto de él y su esposa en la playa, una foto tomada por un fotógrafo profesional en su aniversario.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Miro la imagen, y las palabras de arriba, y dice: '¿Es este el Dr. Whitfield que queremos que dirija nuestras escuelas?' Se lo mostré a mi esposa, quien inmediatamente comienza a llorar ”, dijo.

La esposa de Whitfield, Kerrie, dijo que tomó la foto para indicar que un hombre negro con un tatuaje en el brazo era inapropiado. Pero James Whitfield dijo que lo interpretó como que el problema era que estaba en una relación interracial.

Las personas tanto vacunadas como no vacunadas deberán usar doble mascarilla de estar en espacios cerrados; se ha registrado un alza en hospitalizaciones y contagios entre personas más jóvenes que no se han inmunizado contra el virus.

Whitfield, quien fue nombrado director de Colleyville Heritage High School antes del año escolar 2020-21, ha sido acusado en línea y en reuniones de la junta de enseñar teoría crítica de la raza y promover la creencia de que los blancos son inherentemente racistas.

Es algo que él y el distrito han negado. Estresado por las acusaciones, Whitfield dijo que no podía quitarse de la cabeza el incidente fotográfico de 2019 y la conclusión del distrito de que la foto era inapropiada.

"Dijeron: '¿Podrías quitarla? ¿Puedes quitar esta foto? ¿Puedes esconderla?' y le pregunté: "¿Por qué? ¿Qué le pasa a la imagen?" Fue, 'Oye, estoy tratando de evitar cualquier conflicto'', refirio Whitfield.

Grapevine-Colleyville ISD emitió la siguiente declaración el lunes.

"Cuando se informa al distrito sobre una inquietud relacionada con las redes sociales, tenemos la responsabilidad de revisarla. Algunas de las fotos que recibió el distrito contenían poses que son cuestionables para un educador, especialmente un director o administrador. Como nuevo director de la escuela, queríamos proporcionar una transición sin problemas para el Dr. Whitfield a la escuela secundaria Heritage, por lo que le informamos de la preocupación y solicitamos que se quitaran las fotos de Facebook".

Familiares y amigos se reúnen en vigilia para recordar a personas que perdieron la vida durante accidente el fin de semana en Dallas. Aquí detalles.

Algunos padres de Colleyville Heritage se enteraron del incidente de la foto después de una larga publicación en las redes sociales que Whitfield hizo durante el fin de semana sobre las acusaciones que enfrentó y la presión bajo la que él y su familia han estado, incluida la frustración porque el distrito le pidió que eliminara la foto.

"Creo que es dulce. Es un hombre felizmente casado. Son él y su hermosa esposa, tienen una hermosa familia", dijo Sunni Roppollo, quien tiene hijos en Colleyville Heritage High.

Ya sea que el distrito actuara sobre las preocupaciones de los padres sobre cuestiones raciales o la forma en que se planteó la pareja, Roppollo dijo que no había razón para censurar al director.

"Lo atribuyo a que los educadores tienen un estándar diferente, desafortunadamente. Creo que es una tontería, no veo por qué un esposo y una esposa no pueden tener una foto de ellos en un momento dulce".

Una petición en apoyo de Whitfield tiene cientos de firmas, y dijo que se siente honrado por el apoyo que ha recibido y lamenta haberlo mantenido durante tanto tiempo.

"Desearía tener la convicción de decir: 'No, no la voy a quitar; es una foto de mi esposa y yo besándonos en la playa; no hay razón para que quite esta foto'".

En un futuro más habituado a esta nueva proteína "los insectos saborizados serán habituales", según algunos pronósticos.