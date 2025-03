HOUSTON – Cristian Morris, un hombre de 22 años residente en las áreas de Houston y Dallas, ha sido declarado culpable de dos cargos de tráfico sexual y uno de incitación a menores, según anunció el Fiscal Federal Nicholas J. Ganjei.

Entre el 1 de enero y el 23 de junio de 2023, Morris reclutó a adolescentes, les suministró drogas, publicó anuncios explícitos en línea para servicios sexuales y las obligó a realizar actos sexuales con clientes en hoteles ubicados en áreas conocidas como "blade" en el área cercana a la autopista I-59 Southwest Freeway y la calle Bissonnet.

Cristian Morris, 22, faces up to life in prison after being found guilty of sex trafficking & enticement of minors. Morris recruited young girls, supplied them w/drugs, posted sexually explicit ads online & forced them to engage in sex acts for money in hotels in Houston & Dallas pic.twitter.com/YJi6cweWZC