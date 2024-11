SAN ANTONIO – Documentos de corte revelaron nuevos detalles sobre la desaparición de la madre y reconocida corredora de bienes raíces, Suzanne Simpson, que incluye una cronología de la evidencia recopilada contra su esposo Brad Simpson.

La mujer de 51 años, madre de cuatro niños, fue vista por última vez el 6 de octubre en el Argyle Private Club en Alamo Heights, Texas. Debido a la evidencia recopilada, autoridades creen que la mujer fue asesinada por su esposo ese mismo día.

Las autoridades estuvieron alrededor de una semana buscando pistas en un basurero en el área al sur de San Antonio, sin hallar su cadáver. Aunque actualmente se desconoce el paradero del cuerpo, oficiales radicaron cargos de asesinato contra Brad Simpson.

Desde una fiesta hasta su desaparición

Los documentos judiciales indican que el 6 de octubre de 2024, Suzanne Clark Simpson asistió a una fiesta en The Argyle, un club privado con cena en Patterson Avenue, junto a su esposo Brad Simpson, de 54 años, antes de regresar a su casa.

Oficiales hablaron con un testigo que les dijo que vio a la pareja pelear en una fiesta en el club.

El día después, el 7 de octubre, una amiga llamó al sospechoso para preguntar por Suzanne. Hasta ese momento, el sospechoso no había llamado a la policía.

La amiga la reportó como desaparecida a las 9:57 p.m. y más tarde el esposo contactó a los oficiales.

De acuerdo con los documentos de corte, el 8 de octubre comienza la investigación de oficiales. En medio de las entrevistas, una consejera de la escuela de la hija del matrimonio habló con las autoridades.

La consejera les dijo que la hija de la pareja vio a su papá empujar a su mamá contra la pared, golpear a su madre y apagarle el celular.

El sospechoso había dicho que la mujer había perdido su celular en un supermercado HEB el 6 de octubre. Sin embargo, esta información se descartó con evidencia recopilada con los registros telefónicos.

Tras salir del H-E-B, a las 9:16 p.m. del 6 de octubre, Suzanne Simpson llamó a su madre para decirle que Brad Simpson acababa de agredirla. Esta habría sido la última llamada de Suzanne Simpson antes de que su servicio móvil quedará desconectado a petición del sospechoso, quien, de acuerdo a investigadores, hizo la petición a través de la aplicación de AT&T.

Las autoridades revelaron los detalles del crimen y la evidencia que lograron obtener sobre la desaparición de la mujer.

El 8 de octubre, autoridades hablaron con Brad Simpson, quien indicó que vio a su esposa el lunes a las 6:30 a.m. y que iba a dejar a sus hijos en la escuela. Según los documentos de corte, esto contradijo lo que dijo a otros oficiales.

Ese mismo día, autoridades hablaron con un vecino que les dijo que escuchó una discusión afuera de la ventana de su dormitorio el 6 de octubre. Cuando el vecino miró por la ventana, vio a la pareja en un altercado físico. De acuerdo con documentos de corte, el vecino dijo a las autoridades que vio por última vez a la pareja dirigiéndose hacia su casa.

El vecino les dijo a oficiales que presuntamente vio al esposo salir con su camioneta GMC negra. Según los documentos de corte, el hombre habría regresado a su casa una o dos horas después.

Los documentos de corte indican que el sospechoso apagó su celular en varias ocasiones durante el 6 de octubre y el 7 de octubre.

Bolsas de basura y compra de cemento en un Home Depot

Utilizando cámaras de vigilancia el 11 de octubre autoridades descubrieron que cuando el sospechoso dejó a su hija en la escuela, se percataron que dentro de la caja de la camioneta había al menos dos bolsas de basura blancas y lo que parecía ser una hielera grande.

El 12 de octubre, autoridades reciben un video de cámara de vigilancia de un supermercado en el área y se percatan que el 7 de octubre a las 12:00 a.m. el sospechoso no tenía las bolsas plásticas en su camioneta, solo la hielera.

El 14 de octubre, autoridades reciben otro video de cámara de vigilancia del 7 de octubre. Según los documentos judiciales, el 7 de octubre a las 9:00 a.m. el sospechoso fue a un restaurante de comida rápida y en su camioneta se veía una lona plástica azul, varias bolsas de basura y una hielera.

Utilizando data del celular, oficiales lograron determinar que el sospechoso estaba en un Home Depot el 7 de octubre. De acuerdo con documentos de corte, a las 9:53 a.m. imágenes capturaron al sospechoso comprando bolsas de cemento, un cubo, desinfectante, bolsas de basura y repelente de insectos.

Asimismo, se indicó que autoridades vieron que el sospechoso hablaba con un hombre desconocido el 7 de octubre. Durante esa conversación, el sospechoso se acercó al desconocido y le preguntó dónde era el basurero más cercano en Boerne.

Según el documento judicial, autoridades utilizaron data de su auto y lo capturaron cerca de un basurero en Boerne. El 7 de octubre, el sospechoso fue visto a las 11:15 a.m. en una gasolinera después de irse del basurero. “Las bolsas de basura no estaban en la camioneta”, dicen autoridades.

Mensajes de texto sospechosos con socio comercial

Monitoreando data del vehículo, autoridades desprenden que el sospechoso pasó por Medina, luego Bandera. Cuando fue observado en cámaras de vigilancia a la 1:41 p.m. el 7 de octubre, ya no tenía la lona plástica azul en la camioneta. Ese mismo día, a las 4:07 p.m. fue visto visitando un lavado de autos.

De acuerdo con oficiales, el 10 de octubre las autoridades encontraron mensajes de texto del socio de comercio James Cotter en el que dicen que se iban a encontrar en su casa. Cotter fue arrestado el 22 de octubre y acusado de alterar pruebas con la intención de perjudicar una investigación y posesión de armas prohibidas, según los registros de la cárcel del condado Bexar.

Entre los mensajes que Cotter presuntamente le envió a Simpson son: “Ven acá. No le voy a decir a nadie” y después otro texto “Tu eres mi hermano”.

Cotter, de 65 años, salió libre bajo fianza la pasada semana por sus dos cargos de delitos graves relacionados con la desaparición de la mujer.

Laceraciones y manchas de sangre

Cuando fue detenido el 9 de octubre, autoridades notaron que Brad Simpson tenía laceraciones en sus brazos y manos.

“Parecía sin preocupación por su esposa desaparecida y no mostraba emociones”, lee el documento judicial.

El 8 de octubre, antes de su arresto, oficiales realizaron una orden de allanamiento en la casa de la pareja y hallaron tres celulares que habían sido quemados. En la investigación de oficiales, en uno de los celulares encontraron dos notas tituladas “this next life” y uno que decía “last will and testament” que pedían perdón por agredir a Suzanne Simpson en agosto de 2023 y después el 6 de octubre.

De acuerdo con los documentos judiciales, el 10 de octubre investigaron el carro y encontraron manchas que son consistentes con sangre.

Según oficiales, el 23 de octubre autoridades entrevistaron a una empleada de un banco, que era la banquera de Suzanne Simpson. La mujer les dijo a oficiales que el sospechoso era agresivo contra ella y que le quitaba el celular a menudo. Ella les dijo a los oficiales que Suzanne Simpson le había dicho que, si ella desaparecía, que la buscaran en un lago.

El 23 de octubre autoridades visitaron nuevamente la casa, y encontraron la caja de bolsas de basura que había comprado de Home Depot. De las 32 bolsas, habían 28 y el sospechoso estaba encarcelado desde el 9 de octubre.

“No hay señales de que Suzanne Simpson esté viva después de que el sospechoso la agrediera el 6 de octubre”, indica el documento judicial.