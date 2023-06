FBI arresta a un empresario vinculado al juicio político contra el fiscal general de Texas

El FBI arrestó el jueves a un empresario en el centro del escándalo que condujo a la histórica destitución del fiscal general de Texas Ken Paxton, una medida que se produjo en medio de nuevas preguntas sobre los tratos de los hombres planteados por los registros financieros que los abogados republicanos hicieron públicos para tratar de absolverlo de acusaciones de soborno.

Nate Paul, de 36 años, fue detenido por agentes federales y llevado a una cárcel de Austin, según los registros de la oficina del Alguacil del condado de Travis. No quedó claro de inmediato qué cargos llevaron a su arresto, pero los registros mostraron que estaba detenido con una orden de detención federal por un delito grave.

El arresto de Paul siguió a una investigación federal de un año sobre el desarrollador de bienes raíces de Austin, una investigación en la que Paxton involucró a su oficina, lo que desencadenó una cadena de eventos que finalmente condujeron a su juicio político el mes pasado.

Los abogados de Paul no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Uno de los abogados defensores de Paxton, Dan Cogdell, dijo que no tenía información adicional sobre el arresto. El FBI se negó a comentar y un portavoz de los fiscales federales en el oeste de Texas no respondió a las consultas.

Los agentes del FBI que examinaron el problemático imperio inmobiliario de Paul registraron sus oficinas de Austin y su casa en 2019. Al año siguiente, ocho de los principales ayudantes de Paxton denunciaron al fiscal general ante el FBI por acusaciones de soborno y abuso de su oficina para ayudar a Paul, incluso por contratar a un abogado externo para examinar las denuncias de irregularidades del desarrollador por parte de agentes federales.

Las acusaciones del personal de Paxton provocaron una investigación del FBI, que sigue en curso, y son fundamentales para los artículos de juicio político aprobados abrumadoramente por la Cámara de Representantes estatal liderada por el partido republicano.

El miércoles, el equipo de defensa de Paxton mostró a una sala repleta de periodistas un extracto bancario que incluía una transferencia bancaria de 2020 que supuestamente lo mostraba a él, y no a un donante, pagando más de $120,000 por la renovación de una casa.

La transferencia bancaria estaba fechada el 1 de octubre de 2020, el mismo día que los agentes de Paxton firmaron una carta informando al jefe de recursos humanos de la oficina del fiscal general de Texas que habían denunciado a Paxton ante el FBI.

El pago de $121,000 fue a Cupertino Builders, cuyo gerente era un asociado de Paul, según muestran los registros judiciales y de la corporación estatal.

La compañía no se constituyó como empresa en Texas hasta más de tres semanas después de que se llevó a cabo la transacción. Una empresa del mismo nombre se formó en Delaware en abril de ese año, aunque las presentaciones públicas allí no aclaran quién está detrás.

El año pasado, un supervisor designado por la corte para algunas de las compañías de Paul escribió en un informe que Cupertino Builders fue utilizado para "transferencias fraudulentas" de su negocio a Narsimha Raju Sagiraju, quien fue condenada por fraude en California en 2016. El informe describió a Sagiraju como la empresa de Paul.

Paul, quien también empleó a una mujer con la que Paxton reconoció haber tenido una relación extramatrimonial, negó haber sobornado a Paxton. En una declaración, Paul describió a Sagiraju como un “contratista independiente” y dijo que no recordaba cómo se conocieron.

El momento del pago, y la identidad de quién pagó por las renovaciones en la casa de Paxton en Austin, no se conocían públicamente antes de que su nuevo equipo legal realizara una conferencia de prensa el miércoles en la que colocaron documentos financieros en una pantalla de proyección mientras criticaban la acusación. Fueron reportados por primera vez por The Wall Street Journal.

Tony Buzbee, un destacado abogado de Houston que fue contratado por Paxton durante el fin de semana y dirigió la conferencia de prensa, dijo por correo electrónico el jueves que los recibos “demuestran claramente” que Paxton pagó las reparaciones. No abordó preguntas sobre el momento de los pagos o Cupertino Builders.

“Sin ninguna evidencia, los políticos que lideraron este falso juicio político acusaron falsamente al general Paxton de no pagar las reparaciones de su casa. Eso es mentira”, dijo Buzbee.

Desde que se convirtió en el tercer funcionario en funciones en la historia de Texas en ser acusado, Paxton ha atacado los procedimientos como políticamente motivados y apresurados, diciendo que nunca tuvo la oportunidad de refutar las acusaciones en la Cámara estatal.

“Tenemos los recibos”, dijo Buzbee a los periodistas el miércoles mientras los documentos aparecían en la pantalla. “Este es el tipo de evidencia que tratamos de ofrecerles una vez que descubrimos que estaba sucediendo esta tontería”.

Paxton está temporalmente suspendido de su cargo en espera del resultado de un juicio en el Senado de Texas que comenzará a más tardar el 28 de agosto. El jurado estará compuesto por los miembros del Senado de 31 escaños; uno de ellos, la esposa de Paxton, la senadora Angela Paxton, no ha dicho si se rehusará.

Los Paxton compraron la casa de Austin en 2018. Cuando fue remodelada dos años después, el antiguo personal de Paxton alegó en documentos judiciales que Paul “estuvo involucrado” en el trabajo.

Entre los 20 artículos de juicio político se encuentran las acusaciones de que Paxton usó el poder de su cargo para ayudar a Paul con afirmaciones no probadas de una elaborada conspiración para robar $200 millones de las propiedades del desarrollador. El FBI registró la casa de Paul en 2019, pero no ha sido acusado y sus abogados han negado haber actuado mal.

La ciudad no tiene registro de permisos de construcción desde el momento de las renovaciones. Otro contratista de Austin, no Cupertino Builders, recibió una citación del gran jurado federal en 2021 por los registros relacionados con el trabajo en la casa de Paxton que comenzó en enero de 2020.

Cupertino Builders se formó en octubre de 2020 y se disolvió menos de dos años después, según los registros de la corporación de Texas. Su gerente era Sagiraju, quien dijo en una declaración por un caso no relacionado que hizo un trabajo de "consultoría" para el negocio de Paul y tenía una dirección de correo electrónico con la compañía de Paul.

Sagiraju reconoció que estuvo en prisión por fraude de valores y hurto mayor en California antes de mudarse a Austin, según una transcripción de la declaración. Dijo que un amigo en común le presentó a Paul por primera vez antes de su condena en prisión y luego hicieron "algunos proyectos" juntos.

Un abogado de Sagiraju no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Paxton fue acusado por separado de cargos de fraude de valores en 2015, aunque aún no ha sido juzgado.

Esto tras la destitución del Fiscal General del Estado, quien irá a un juicio político.