Fiscal general dice que peticiones para prevenir ejecución de Robert Roberson intentan “reescribir el pasado”

AUSTIN, Texas —El fiscal general de Texas está criticando a los legisladores que retrasan la ejecución pendiente de un reo condenado por el caso de "síndrome del bebé sacudido", que sería el primero de su tipo en Estados Unidos.

Junto con una declaración emitida el miércoles, la oficina de Ken Paxton dio a conocer una colección de pruebas, incluyendo el informe original de la autopsia de, Nikki Curtis, que fue asesinada por su padre Robert Roberson en 2003.

Roberson, de 57 años, tenía previsto morir mediante inyección letal el 17 de octubre, pero la ejecución se retrasó después de que la Corte Suprema de Texas respaldara el fallo de un tribunal de distrito del estado minutos antes de la ejecución. Los abogados de Roberson ya habían pedido clemencia al estado, pero la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas se la denegó.

Roberson ha mantenido su inocencia desde su juicio.

En el comunicado de prensa, la oficina de Paxton llamó las peticiones de los representantes Jeff Leach y Joe Moody para anular la ejecución "maniobras extrajudiciales que intentan oscurecer los hechos y reescribir su pasado".

En la declaración publicada en internet, la oficina del fiscal también se afirmaba que los legisladores habían intentado engañar al público afirmando falsamente que Roberson había sido injustamente condenado por “ciencia basura” en relación con el “síndrome del bebé sacudido”.

Office of the Attorney General Sets the Records Straight About Nikki Curtis's Death, Rebutting Jeff Leach's and Joe Moody's Lies About Convicted Child Murderer: https://t.co/iadnDMOkNE