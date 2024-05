Se espera que el Departamento de Justicia de EEUU anuncie este viernes la acusación del veterano representante Henry Cuellar, demócrata por Texas, dijeron a NBC News dos fuentes familiarizadas con el asunto.

La oficina de campaña de Cuellar en Laredo, Texas, fue allanada en enero de 2022 como parte de una investigación federal sobre Azerbaiyán y un grupo de empresarios estadounidenses que tienen vínculos con el país, dijeron las autoridades en ese momento.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Su oficina se había comprometido a cooperar con la investigación.

En abril, el abogado de Cuellar, Joshua Berman, dijo a algunos medios de comunicación que las autoridades federales le informaron que él no era el objetivo de la investigación.

Cuellar fue copresidente del Caucus del Congreso de Azerbaiyán.

No quedó claro de inmediato si la acusación estaba relacionada con la redada de 2022. El Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios.

Por su parte, Cuellar reaccionó e indicó que tanto su esposa como el representante son inocentes.

“Antes de tomar cualquier medida, busqué de forma proactiva asesoramiento jurídico del Comité de Ética de la Cámara de Representantes, quien me dio más de una opinión escrita, junto con una opinión adicional de un organismo nacional de bufete de abogados. Las acciones que tomé en el Congreso fueron consistentes con las acciones de muchos de mis colegas y en interés del pueblo estadounidense”, dijo en un comunicado.

Asimismo, dijo que las acusaciones han sido difíciles para su familia.

“Como hijo de trabajadores inmigrantes, me enseñaron a levantarme temprano y trabajar duro. Eso es exactamente lo que siempre lo he hecho por la gente del sur de Texas. He dedicado el trabajo de mi vida a crear empleos aquí, mejorar la educación y asegurar nuestra frontera. Permítanme ser claro: me postulo para la reelección y ganaré en noviembre”, dijo.