Insultos y una ballesta: Jonathan Joss había tenido disputas antes de ser asesinado en Texas

SAN ANTONIO, Texas — Los recién casados Jonathan Joss y Tristan Kern de Gonzales se abrazaron en su último momento juntos el domingo.

Joss, el actor de voz de 59 años más conocido como John Redcorn de "King of the Hill", acababa de ser disparado en la cabeza frente a su casa en San Antonio, Texas.

"No quería que él luchara y todo eso, así que decidí decirle que lo amaba. Y a pesar de la gravedad de todo, pudo mirarme y reconocer lo que estaba diciendo, así que sé que me escuchó," dijo Kern de Gonzales, de 32 años. "Solo seguía diciéndole 'está bien. Necesitas cruzar. No necesitas seguir luchando. Necesitas seguir adelante y cruzar fácilmente.'"

Kern de Gonzales dijo que el presunto asesino de Joss también tuvo palabras finales para el actor. Lo llamó a él y a su esposo "jotos," un insulto en español para personas gays.

"Me han llamado así mientras estaba sentado en un banco con Jonathan, almorzando," dijo Kern de Gonzales. "Y me llamaron así mientras sostenía a Jonathan mientras moría."

Poco después, la policía arrestó a uno de los vecinos de la pareja, Sigfredo Alvarez Ceja, por el asesinato de Joss.

Kern de Gonzales dice que cree que Ceja, de 56 años, mató a su esposo por su orientación sexual. Pero el Departamento de Policía de San Antonio dice que no hay "evidencia" que indique que el asesinato de Joss fue motivado por odio. Las autoridades aún no han revelado un motivo ni detalles adicionales de su investigación sobre el tiroteo.

Los registros policiales obtenidos por NBC News y las entrevistas con Kern de Gonzales y los vecinos de la pareja pintan un cuadro complicado de lo que llevó al trágico asesinato del actor de voz.

No se pudo contactar a Ceja para hacer comentarios. Aún no ha adquirido un abogado, según la Oficina del Secretario del Distrito del Condado Bexar.

Kern de Gonzalez, quien vivió en la casa de la infancia de su esposo desde marzo de 2024, dijo que él y Joss estaban regularmente en desacuerdo con sus vecinos, incluido Ceja, en los últimos años.

Afirma que muchos vecinos les lanzaban insultos homofóbicos y se quejaban de que eran "ruidosos", haciéndolos sentir no deseados en el vecindario.

La policía fue llamada para responder a incidentes en su hogar más de cuatro docenas de veces, según los registros de llamadas obtenidos por NBC News, con la mayoría de las llamadas etiquetadas como "disturbios".

Un portavoz de SAPD confirmó a NBC News que la unidad "SAFFE" del departamento de policía, que trabaja para prevenir delitos, había estado mediando una disputa entre Ceja y Joss durante más de un año.

En junio de 2024, Ceja le dijo a la policía que Joss se acercó a su casa con una ballesta y le lanzó insultos raciales, según un informe policial separado. Joss confirmó a la policía que se acercó a la casa de Ceja para "hablar sobre sus perros peleando entre sí", según el informe.

El informe agrega que Joss "se puso muy a la defensiva y afirmó que no molesta" a Ceja "en absoluto".

Las autoridades luego registraron la casa de Joss y recuperaron una ballesta de su sala de estar, dicen los registros policiales.

Y en enero, Joss acusó a Ceja de quemar su casa, según los registros policiales.

Joss le dijo a la policía que en la mañana del incendio, estaba usando una barbacoa en su sala de estar porque no tenía calefacción ni electricidad, según el informe. Sin embargo, dijo que apagó la barbacoa antes de salir de la casa para almorzar.

Le dijo a la policía que un individuo no identificado vio a Ceja en su propiedad el día anterior y sugirió que Ceja era responsable, según el informe.

"He clasificado este incendio como de naturaleza indeterminada en este momento, pero no puedo descartar la participación humana intencional o no intencional", escribió el oficial que completó el informe.

El incendio causó que la pareja quedara sin hogar, dijo Kern de Gonzales. Pero eso no les impidió casarse. Se casaron el Día de San Valentín en Houston.

"Fue una ceremonia muy bonita y sencilla, ya sabes, solo él y yo, y realmente nos quedó bien", dijo. "Estábamos realmente muy orgullosos de estar casados".

Kern de Gonzales dijo que él y su esposo regresaron a su propiedad el domingo para recoger el correo. Cuando llegaron, dijo que encontraron el cráneo de un perro en su propiedad. La pareja pensó que el cráneo pertenecía a su perro que murió en un incendio y fue colocado allí por un vecino como una forma de burlarse de ellos.

El incidente llevó a Joss a marchar arriba y abajo de su calle con una horca y comenzar a gritar, dijo Kern de Gonzales.

Varios minutos después, dijo, Ceja supuestamente llegó a su propiedad y disparó a Joss. Según un informe policial del tiroteo del domingo, Ceja les dijo a los oficiales, "Le disparé" al ser arrestado el domingo.

"Me importa un ca**** si yo o mi esposo teníamos 50 horcas en cada orificio de nuestro cuerpo rodando por esa calle como una bola de paja", dijo. "No importa".

