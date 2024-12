Jessica Jackson siempre soñó con trabajar al aire libre. Ahora pasa la mayor parte del día a 300 pies de altura, encima de turbinas de viento.

Jackson, de 37 años, es técnica de mantenimiento de aerogeneradores en Vestas, fabricante de turbinas eólicas, en el condado de Bee, Texas, y gana $73,000 al año.

Su trabajo requiere conocimientos técnicos en hidráulica, sistemas eléctricos y reparaciones mecánicas, además de la resistencia necesaria para transportar 50 libras de equipo por escaleras estrechas con todo tipo de condiciones meteorológicas.

Subir a la torre de la turbina "no da tanto miedo como se piensa", dice a CNBC Make It. La turbina más alta del parque eólico en el que trabaja Jackson está a unos 350 pies del suelo. Tarda menos de 10 minutos en llegar a la cima.

"Una vez arriba, puedes ver las mejores vistas: Ves volar pájaros, águilas, halcones", dice. "Ves pasar los aviones. Ves todo lo que puedes ver. Es precioso".

No es una carrera para los débiles de corazón. Según el Departamento de Trabajo de EEUU, los técnicos de aerogeneradores sufren uno de los índices más altos de lesiones laborales.

Sin embargo, también es el trabajo que más crece en EEUU, y se espera que el empleo en el sector casi se duplique en la próxima década.

"Trabajar en este campo es duro, pero gratificante", dice Jackson.

A pesar de la gran demanda de técnicos de mantenimiento de aerogeneradores, la profesión sigue estando "infravalorada y olvidada", añade, y ofrece un potencial sin explotar para quienes buscan trabajo y ansían la aventura y un salario competitivo.

Un trabajo que puede pagar seis cifras, sin necesidad de título universitario

Según Vanessa Benedetti, Directora de Operaciones de Formación y Desarrollo de la Mano de Obra de Vestas, es "bastante habitual" que las empresas no exijan una licenciatura para los puestos de técnico.

"Lo más importante es que tengas ganas de aprender, que te guste trabajar y que puedas ensuciarte las manos", añade.

Aunque no es necesario tener una licenciatura para ser técnico de mantenimiento de aerogeneradores, algunos puestos de trabajo exigen cursar un programa técnico de dos años o un aprendizaje. Otros, como Blattner Energy y Vestas, ofrecen formación en el puesto de trabajo a los recién contratados.

La formación de Vestas abarca las mejores prácticas para el equipo eléctrico de la turbina, procedimientos técnicos como el par de apriete y el tensado de pernos, así como protocolos de primeros auxilios y seguridad.

Antes de convertirse en técnica eólica, Jackson, que tiene cuatro hijos, pasó una década como ama de casa.

Tras separarse de su marido en 2019, Jackson decidió volver al mundo laboral, pero le preocupaba que sus oportunidades fueran limitadas sin una licenciatura.

Su exmarido la recomendó para un trabajo en Blattner Energy, un contratista de energías renovables en el norte de Texas, instalando el cableado de las torres. Ese trabajo le permitió conocer Vestas, donde empezó a trabajar en febrero de 2020.

Jackson, de 37 años, lleva cuatro años y medio trabajando como técnico de mantenimiento de aerogeneradores. (Mickey Todiwala | CNBC Make It)

Jackson se matriculó en la universidad en línea a tiempo parcial mientras trabajaba como técnico eólico y terminó su licenciatura en Ciencias Ambientales en la Universidad de Arizona en 2022.

Su objetivo a largo plazo es convertirse en técnico jefe en Vestas, un puesto que paga unos $100,000 al año.

El salario medio anual de los técnicos de servicio de turbinas eólicas es de $61,770; sin embargo, muchos ganan más de $90,000 al año, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

"Es uno de esos raros campos en los que te sientes tu propio jefe", dice Jackson. "Puedes decidir lo rápido que asciendes en tu carrera y cuánto ganas".

Un día de trabajo

Jackson entra a trabajar a las 7 a.m. y termina su turno a las 5:30 p.m. Trabaja cinco días a la semana.

Lo más duro de su trabajo es subir. Jackson tiene que escalar una estrecha escalera metálica en el interior de la turbina y salir por una escotilla en la parte superior para acceder a la góndola de la turbina, que se encuentra en lo alto de la torre y contiene las piezas principales de la máquina. Es un ascenso vertical de casi 30 pisos.

La mayor torre de turbina eólica en la que trabaja Jackson tiene unos 344 pies de altura. (Mickey Todiwala | CNBC Make It)

"Cortar cualquier esquina con la seguridad puede ser la razón por la que no me vaya a casa ese día", dice Jackson, que lleva guantes, gafas, casco, arnés y otros equipos de protección en el trabajo. "Una vez arriba, estás en tu oficina y listo para trabajar. Todo lo demás es más fácil".

Puede que el trabajo sea físicamente exigente, pero Jackson dice que pasar tanto tiempo fuera en la granja -y subiendo a las torres- le ha ayudado a sentirse "más fuerte y más sana."

Una carrera de larga duración

A lo largo de la última década, Benedetti ha visto cómo la contratación de técnicos en EEUU "va y viene" en función de la demanda, los créditos fiscales a la producción y los problemas de la cadena de suministro.

Ahora mismo, "estamos asistiendo a una enorme inversión en tecnologías de energía eólica", afirma. La inversión mundial en energía eólica marina alcanzó un máximo histórico en 2023, alcanzando la cifra récord de $76,700 millones, según el Rastreador de Inversiones en Energías Renovables de BloombergNEF.

En Vestas, el contrato medio de un técnico es de unos 13 años. "Es una carrera que tiene longevidad y da a la gente la oportunidad de aprender y crecer dentro de sus carreras, y también de quedarse y sentirse asentado dentro de su comunidad, lo que es realmente maravilloso", añade Benedetti.

Según las últimas estimaciones del Departamento de Trabajo, se espera contratar al menos 2,100 técnicos al año durante la próxima década, un aumento impulsado tanto por los nuevos proyectos como por la necesidad de mantener las turbinas existentes.

Jackson tiene previsto trabajar como técnica hasta que se jubile a los 70 años, si no antes.

A medida que asciende en su carrera profesional, tanto en sentido literal como figurado, Jackson espera inspirar a otros, sobre todo mujeres y personas sin título universitario, para que consideren la posibilidad de convertirse en técnicos eólicos.

"Mi mejor consejo es que se lancen», dice. "Nunca me imaginé en este campo, pero estoy muy agradecida por mi trabajo y me encanta lo que hago. … Nunca lo sabrás si no lo intentas".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Morgan Smith para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.