Tremenda sorpresa: maestra de Texas recibe $10,000 por su buen trabajo con estudiantes

SAN ANTONIO - Una maestra de San Antonio se llevó tremenda sorpresa este martes luego de que la escuela KIPP University Prep le otorgara el premio Harriet Ball que incluye un cheque de $10,000.

La escuela KIPP University Prep, ubicada en 239 Stark St, San Antonio, le otorgó el premio a la educadora Danielle White, que está completando su quinto año en el plantel. La maestra también cuenta con la prestigiosa certificación de la Junta Nacional en Educación Especial Secundaria.

De acuerdo con un portavoz del plantel, la maestra enseña en el departamento de Ciencias apoyando las clases de Bachillerato Internacional y asistiendo a los estudiantes en el programa de Educación Especial.

"Lo que más me gusta es la cantidad de tiempo que paso con mis niños...ya sabes, especialmente durante la pandemia con nuestro grupo de niños, me acerqué mucho a sus familias y me siento que todos somos muy cercanos... tenemos una relación muy familiar con nuestros niños para que todos estén involucrados en su educación", dijo White tras recibir el premio.

Según el plantel educativo, el Premio a la Excelencia en la Enseñanza Harriett Ball es otorgado anualmente por la Fundación KIPP a 10 de los 10,000 maestros en todo el país.

"Los maestros son seleccionados para el premio en función de su historial de mejora del rendimiento de los estudiantes, su liderazgo en el aula y la escuela, y su compromiso de equipar a los estudiantes con las habilidades necesarias para seguir cualquier camino y llevar una vida plena", lee el comunicado.

La educadora revela en qué invertirá el dinero.