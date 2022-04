Melissa Lucio: No pierden la esperanza de que su ejecución sea detenida

El senador Eddie Lucio Jr., representantes de la organización LULAC y familiares de Melissa Lucio se reunieron la tarde del viernes 22 para orar y pedir a Dios que ilumine a las personas que tienen en sus manos tomar la decisión de detener su ejecución, pautada para el próximo miércoles 27 de abril de 2022.

La Junta de Indultos y Libertad Condicional podría dar a conocer tan pronto como el próximo lunes 25 de abril de 2022 su recomendación en torno al caso de Lucio, quien permanece en el corredor de la muerte en la cárcel de Mountainview, en Texas. Esta semana ella fue puesta bajo estrecha vigilancia debido a la proximidad de la fecha de ejecución.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Una vez concluidos los rezos, la hermana de Melissa; Sonia Valencia Alvarez, aseguró que mantiene la fe y agradeció el apoyo que tanto ella como su familia han recibido durante todo este tiempo en el que han estado abogando en favor de la condenada a muerte. Además, se mostró esperanzada en que la sentencia se conmutada.

Por su parte el senador estatal destacó que no solo en Texas, pero en toda la nación están atentos al caso. "Los que están interesados en su causa están poniendo mucha atención en lo que está pasando", expresó el político, quien destacó durate la conferencia de prensa que él también estaba en contra de la ejecución de Carl Buntion, quien a sus 78 años se convirtió en el preso más anciano que ha enfrentado la pena de muerte en Texas.

"El único mensaje que tengo para usted es que nunca pierda su fe, porque la fe es lo que nos da más poder a nosotros con Dios", fue el mensaje del Senador de Texas para Melissa. "Cuando nosotros tenemos una fe fuerte, nuestro Dios y esos que están orando por usted, tiene un efecto más fuerte tambien hasta con Dios", añadió.

Más temprano, fue entregada en la Oficina del Fiscal del Condado Cameron, Luis Sáenz, una petición avalada por 365,000 firmas para que la ejecución de Lucio sea detenida. "Venimos hoy para entregar una petición de parte de más de 365,000 personas en todos los Estados Unidos que están pidiendo que Luis Sáenz pare la ejecución porque el tiene el poder", afirmó Denisce Palacios, activista en favor de Melissa.

En 2008, Lucio se convirtió en la primera mujer hispana en ser sentenciada a pena de muerte en Texas. Incluso, un documental, The State of Texas vs. Melissa, expone los supuestos errores que hubo en su caso.

Los esfuerzos para detener la ejecución de Melissa Lucio no se han detenido y cada día es mayor la cantidad de personas que se unen a dicho reclamo. Desde políticos hasta Kim Kardashian han llamado la atención sobre el caso.