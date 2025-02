¿Quiénes son los menonitas de una comunidad de Texas donde se propaga el sarampión?

La población menonita afectada por un brote de sarampión en el oeste de Texas forma parte de un grupo más amplio de iglesias de todo el mundo con creencias y estructuras de liderazgo diversas, y con relaciones a veces tensas o distantes con las autoridades sanitarias y otras autoridades públicas.

¿Quiénes son los menonitas?

Los menonitas forman parte de la amplia familia de iglesias anabaptistas, que surgió en 1525 como el ala radical de la Reforma Protestante en Europa Central.

Otras ramas anabaptistas actuales son los amish, los hermanos y los huteritas. Los anabaptistas creían que una verdadera iglesia bíblica debía seguir principios como la no violencia, el perdón incondicional, el bautismo de adultos, la disciplina eclesiástica y la negativa a portar armas o prestar juramento.

Los primeros anabaptistas sufrieron la persecución y el martirio de los gobernantes católicos y protestantes de Europa, una historia que aún influye en algunos grupos actuales en su desconfianza hacia las autoridades gubernamentales, incluidos los funcionarios de la sanidad pública.

La práctica de los menonitas, que deben su nombre a uno de sus primeros líderes, Menno Simons, varía mucho en la actualidad.

Algunos menonitas se han asimilado en gran medida a la cultura y la vestimenta dominantes, centrándose en trabajar por la paz y la justicia social en la sociedad en general. Otros mantienen tradiciones similares a las de los amish, con comunidades unidas y separatistas marcadas por la limitación de la tecnología, la no violencia, el liderazgo masculino y la vestimenta tradicional, incluido el velo. Otros se sitúan en un punto intermedio entre estas prácticas.

Hay más de 2 millones de creyentes bautizados en 86 países en iglesias afines al anabautismo.

¿Qué son los menonitas de la antigua colonia en Texas?

El brote ha afectado especialmente al condado de Gaines y a algunas zonas adyacentes.

Aunque no está claro de inmediato qué comunidad menonita se ha visto afectada, el área del condado de Gaines incluye una comunidad con una historia distintiva.

Muchos otros amish y menonitas norteamericanos remontan sus raíces a la inmigración procedente directamente del oeste de Europa en los siglos XVIII y XIX, afirma Steven Nolt, profesor de historia y estudios anabautistas en el Elizabethtown College de Pensilvania.

En cambio, en la zona de Seminole hay una comunidad de menonitas de la antigua colonia, cuya historia migratoria es mucho más tortuosa, explica Nolt.

Los menonitas de la antigua colonia emigraron primero al Imperio Ruso, luego a Canadá y después a México, huyendo de las presiones gubernamentales para que se asimilaran, según Nolt. Al deteriorarse las condiciones económicas en México, algunos se trasladaron a zonas como el condado de Gaines y otras comunidades de Texas y estados cercanos en las décadas de 1980 y 1990. En todo momento, han conservado su dialecto bajo alemán y otras distinciones culturales.

En el condado Gaines también se registra una de las tasas más elevadas de Texas de niños en edad escolar que han optado por no recibir al menos una de las vacunas obligatorias, y casi el 14% se saltó una dosis obligatoria el curso pasado.

¿Qué opinan los menonitas sobre las vacunas?

"Históricamente y teológicamente, no ha habido ninguna enseñanza religiosa en contra de la inmunización en los círculos menonitas", dijo Nolt por correo electrónico. "No hay ninguna prohibición religiosa, ni ningún texto religioso al respecto. Dicho esto, los grupos menonitas (y amish) más conservadores culturalmente han tendido a vacunarse poco o parcialmente".

Esto se debe, en parte, a que no se relacionan con los sistemas sanitarios con la misma regularidad que los grupos más asimilados. Muchos grupos anabaptistas tradicionales aceptaban las vacunas que se promovían a mediados del siglo XX, como las del tétanos y la viruela, pero en los últimos años se han mostrado más escépticos ante las vacunas recién introducidas, dijo Nolt.

Pero los grupos de la antigua colonia que llegaron a finales del siglo XX también "se perdieron todo el impulso inmunizador de mediados de siglo, ya que no estaban en EEUU en esa época".

¿Cuáles son las leyes estatales sobre la exención de las vacunas para los alumnos?

Los 50 estados y el Distrito de Columbia exigen vacunas para que los alumnos puedan asistir a la escuela, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Muchos estados alinean sus mandatos con las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Todos los estados permiten exenciones por razones médicas, mientras que la mayoría permite exenciones por razones religiosas o personales, o ambas. Solo cinco estados — California, Connecticut, Maine, Nueva York y West Virginia - no permiten exenciones no médicas, según la conferencia, pero West Virginia está tomando medidas este año para permitir exenciones religiosas o filosóficas.

La ley de Texas permite exenciones por "razones de conciencia, incluida una creencia religiosa".

Las tasas de vacunación en los jardines de infancia de EEUU descendieron en 2023, y la proporción de niños con exenciones subió a un máximo histórico, según datos federales publicados en 2024.

La cobertura religiosa de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.