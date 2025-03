Muere Sylvester Turner, el representante demócrata de Texas, a los 70 años

HOUSTON - Sylvester Turner, exalcalde de Houston y recientemente electo congresista de Texas, falleció a los 70 años, según confirmaron fuentes oficiales y miembros del Partido Demócrata.

La familia del congresista Sylvester Turner anunció con profunda tristeza su inesperado fallecimiento. Tras asistir al Discurso del Estado de la Unión en Washington, D.C., fue llevado al hospital y dado de alta, pero falleció en su hogar la mañana del 5 de marzo debido a complicaciones de salud. Sus familiares solicitaron oraciones y respeto a su privacidad mientras enfrentan esta pérdida. Destacaron su legado como servidor público y aseguraron que más información sobre los servicios funerarios se compartirá próximamente.

El representante falleció anoche, según informaron dos legisladores demócratas que fueron notificados sobre su muerte. Durante una reunión, Whip Katherine Clark, anunció que su familia ya ha sido notificada y que al parecer, sufrió una emergencia médica ayer en el túnel Cannon.

El exalcalde se encontraba en Washington, D.C., el martes por la noche para asistir al discurso del presidente Donald Trump, según indicó en su cuenta de X. Su trayectoria política abarcó décadas de servicio público, incluyendo 26 años en la Cámara de Representantes de Texas.

Las muestras de cariño hacia Turner no se han hecho esperar. Desde, políticos, activistas y miembros de la comunidad han manifestado pesar tras la partida del exalcalde de Houston. Mediante una publicación en X, el actual alcalde de Houston, John Whitmire, anunció la partida de Turner refiriéndose como una perdida personal.

This morning, @houmayor John Whitmire announced the death of former mayor, Congressman SylvesterTurner.

“A remarkable public servant who impacted millions of people. He rose from poverty, but never forgot where he came from. It is a terrible loss for the city and a personal loss… pic.twitter.com/SV0NAdsKPq