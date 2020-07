Procurador de Texas dice que autoridades locales no pueden cerrar las escuelas

En una nueva guía emitida por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, dice que las autoridades de salud locales no pueden emitir "órdenes para cerrar las escuelas" con el único propósito de prevenir futuras infecciones por COVID-19.

La guía, dada a conocer hoy, viene como respuesta a una solicitud del alcalde de Stephenville, Doug Svien, según la oficina de Paxton.

"Mientras juegan un papel importante en la protección de la salud de los niños y empleados escolares, las autoridades locales de salud no pueden emitir órdenes de barrido para cerrar las escuelas con el único propósito de prevenir futuras infecciones por COVID-19", según un comunicado de prensa de la oficina del Fiscal General Paxton.

“Más bien, su función está limitada por ley a abordar brotes específicos y reales de enfermedades. Los funcionarios escolares, tanto públicos como privados, son los apropiados para decidir si, cuándo y cómo abrir la escuela", refirió Paxton.

En la carta, el procurador texano señaló que varias autoridades de salud locales (como los condados Dallas y Tarrant) han emitido órdenes que pretenden retrasar la instrucción en persona en las escuelas públicas y privadas para el próximo año escolar.

El martes pasado, los funcionarios de salud del condado de Tarrant anunciaron una orden conjunta firmada por las autoridades locales de salud del condado de Tarrant, la ciudad de Arlington y la ciudad de Burleson.

La orden establecía que las escuelas públicas y las escuelas privadas no religiosas del condado deben impartir clases solo en línea al menos hasta el 28 de septiembre.

El 16 de julio, el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas emitió una orden que exige que todas las escuelas del Condado de Dallas se retrasen en persona educación y actividades extracurriculares hasta después del 7 de septiembre, debido al aumento en los casos de COVID-19 y hospitalizaciones.

El 17 de julio, en una carta a escuelas privadas religiosas, Paxton dijo que las órdenes locales de salud pública presentadas en el condado de Dallas que intentan restringir la reapertura de escuelas privadas religiosas con instrucción en persona eran inconstitucionales.

Hay diversas reacciones ante el anuncio de que el 8 de septiembre todos regresan a clases, virtual y presencial.

"Estas órdenes generalmente se basan en la ley estatal que permite que una autoridad de salud controle las enfermedades transmisibles. Pero nada en la ley otorga a las autoridades de salud el poder de cerrar indiscriminadamente las escuelas, públicas o privadas, como dicen estas órdenes locales. Aunque el lenguaje claro de la ley otorga cierta autoridad a las autoridades sanitarias locales para poner en cuarentena la propiedad en ciertos casos, esa autoridad es limitada. No permite a las autoridades sanitarias emitir órdenes generales de cuarentena que sean incompatibles con la ley", explicó Paxton.

Paxton continuó diciendo esta semana que, aunque una autoridad de salud local puede poseer "alguna autoridad en circunstancias limitadas para cerrar escuelas, esta autoridad está encadenada por las leyes que rigen la aplicación de medidas de control a la propiedad y las órdenes ejecutivas del gobernador".

"Reconocemos, por supuesto, que estas circunstancias sin precedentes son tiempos difíciles para muchos tejanos y pueden requerir decisiones difíciles de nuestros líderes estatales y locales. Pero, como lo ha reconocido la Corte Suprema de Texas: -la Constitución no se suspende cuando el gobierno declara un estado de desastre-. La acción del gobierno, no importa cuán urgente o conveniente sea, no puede exceder las limitaciones constitucionales que le han impuesto las personas. Alentamos a los funcionarios del sistema local y escolar a trabajar juntos para tomar la mejor decisión, dentro de su autoridad según la ley, para proteger la salud y la seguridad de los residentes de sus jurisdicciones", precisó el Procurador de Texas.

