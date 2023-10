Reconocen a nivel nacional la trayectoria de Little Joe, pionero de la música texana

Cuando tenía 15 años, el pionero de la música texana Joe “Little Joe” DeLeón Hernández había adoptado la postura de tocar la guitarra en lugar del algodón.

Le sorprendió ganar 5 dólares en su primer trabajo remunerado (habría tenido que recoger 500 libras de algodón para ganar eso) y nunca miró hacia atrás.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Más de 62 años después, "el sonido King of Brown" recibió el viernes el premio National Heritage Fellowship del National Endowment of the Arts, el máximo galardón nacional que honra el genio artístico de los artistas tradicionales "en la intersección del pasado, el presente y futuro y en la intersección de la preservación y la innovación”, según la presidenta de la NEA, María Rosario Jackson.

Es un tributo apropiado a la leyenda de la música mexicano-estadounidense, que ha grabado más de 70 álbumes y ganó cuatro premios Grammy y un Grammy Latino (de un total de 11 nominaciones) y que fue nombrado Artista del Año del Estado de Texas en 2019.

Al pequeño Joe se le atribuye haber puesto la música tejana o Tex-Mex en el mapa. Es un sonido chicano pionero que es un híbrido acelerado de los muchos géneros que escuchó mientras crecía tanto en español como en inglés: Conjunto Norteño mexicano, country, blues, rock, big band, cumbia, merengue y más.

También abrió puertas e influyó en otros artistas, incluida la fallecida leyenda de la cantante Selena, y ha sido un símbolo del activismo y los derechos civiles. La icónica canción de Little Joe, "Las Nubes", se considera un himno para el movimiento de trabajadores agrícolas, que ha apoyado entre otras causas, incluida Farm Aid, donde actuó con Willie Nelson.

Entre sus otras canciones conocidas se encuentran "Por Un Amor", "Margarita", "Prieta Linda" y "Redneck Meskin Boy".

El Rey de Brown Sound nació como José María DeLeón Hernández en una noche de tormenta atronadora en un garaje de tres paredes con piso de tierra donde vivía su familia en Temple, Texas, el 17 de octubre de 1940.

Fue el séptimo de 13 hijos de Salvador y Amelia De León Hernández, y su hermano mayor, Jim Hernández, recuerda con cariño su primer llanto desgarrador como un pequeño “grito”, o grito, “que naturalmente acompaña la tormenta”, como dijo. detallado en la biografía autorizada de Little Joe de 2020, “¡No Llore Chingón! Una historia americana, la vida del pequeño Joe.

Un "grito" o grito poderoso y emotivo que es popular en la música mexicana, es uno de los sellos distintivos de los shows en vivo de Little Joe y de muchas de sus canciones.

La música era un asunto de familia para los Hernández. Conocían la pobreza, pero eran ricos en cultura. El primo de Little Joe, David Coronado, ya lo había incorporado a su banda, David Coronado and The Latinaires. Su hermano menor Jesse Hernández se unió después de su primera grabación en 1958, seguido por aún más hermanos Hernández, Johnny y Rocky. Después de que Coronado se fue, la banda se convirtió en Little Joe and The Latinaires durante la década de 1960 y cambió nuevamente a Little Joe y La Familia en la década de 1970.

NBC News se reunió con Little Joe durante un desayuno de celebración con amigos en el restaurante mexicano Chevy's en Arlington, Virginia, para conocer su vida y su música y la creación de un fenómeno internacional inusual y exclusivamente estadounidense.

Lea la entrevista en inglés en NBCNEWS.COM

La música se volvió un catalizador del sueño americano de Iván Salinas. Desde Dallas, esta es su historia y sus clases virales en redes sociales.