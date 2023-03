Salen las flores y también las serpientes en Texas: así da el inicio la primavera

SAN ANTONIO – Así como las flores marcan el inicio de la primavera, las serpientes también se hacen sentir y es que con las temperaturas más agradables estos reptiles comienzan a verse durante el día.

“En la primavera y el otoño, las condiciones del tiempo son más cómodas durante el día. No se tiende a poner muy caliente afuera, salimos más a menudo durante el día, por lo que se hace más frecuente verlas”, indicó Craig Pelek, un experto en reptiles del Zoológico de San Antonio.

Aunque son temidas por muchos, las serpientes tienen un papel importante en el ecosistema. Incluso, el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas pide no matarlas, aunque sean venenosas.

“Las serpientes cumplen una función valiosa en el medio ambiente. Por favor, no mates a una serpiente, ni siquiera a una venenosa. Las serpientes no se aprovechan de los humanos y no te perseguirán, de hecho, generalmente se retiran o escapan si se les da la oportunidad. El peligro viene cuando son sorprendidos o acorralados”, dice el departamento.

De hecho, Texas tiene cientos de especies de serpientes y solo 15 de ellos son potencialmente peligrosos para los humanos.

CUIDADO AL TOMARTE FOTOS PRIMAVERALES

Como toda primavera en Texas, muchas familias se reúnen en los campos floridos para tomarse sus fotos junto a las famosas bluebonnets. Sin embargo, antes de sentarte en el suelo, Pelek recomienda verificar bien el área antes, ya que entremedio de las flores puede estar descansando una serpiente.

Si sin querer pisas una serpiente y eres mordido, Pelek recomienda mantener la calma. No se recomienda colocar un torniquete, tampoco extraer con la boca el veneno, ya que esto podría convertirse en un riesgo para la salud. Tampoco se recomienda ponerse hielo o tomar medicamentos para el dolor.

Si se recomienda tomarle una foto a la serpiente para que al ir al hospital puedan administrar el medicamento adecuado.

Si bien podrían representar un animal temeroso, las serpientes solo comparten un espacio con los humanos y representa un aliado cuando se trata del control de numerosas plagas como ratas, según Pelek.

“Las serpientes no van a morder si no se sienten acorraladas, si ves una, simplemente aléjate”, recomendó Pelek.