Shakira da a conocer las nuevas fechas de su gira que incluye a Texas

TEXAS - La cantante colombiana Shakira dio a conocer este lunes las nuevas fechas de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran", luego de que el viernes sorprendió a sus fans al posponer los conciertos por la gran demanda.

Los fanáticos en Texas podrán ver a la cantante el 11 de Junio en Arlington, en Camping Globe Life Field, el 13 de junio en San Antonio, en Alamodome, y el 15 de Junio en Houston, en el Toyota Center.

Para saber cuándo salen a la venta los boletos las personas se pueden registrar acá. La venta al público general está programada para las 12:00 p.m., hora local, el jueves 24 de octubre.

Here are my new 2025 North America dates. I'm so excited to share my best show yet with you. Thank you all for supporting and inspiring me to keep pushing myself. I can’t wait to celebrate with you in May! ❤️



Register at https://t.co/zfsHUjXcLX for presale access to tickets for… pic.twitter.com/JrbviRyTOY— Shakira (@shakira) October 21, 2024