Texas es el estado que más residentes hispanos, asiáticos y negros incorporó el año pasado

Todo es más grande en Texas, incluido el número de residentes de diversos orígenes raciales y étnicos que se unieron a la población del estado el año pasado.

El Estado de la Estrella Solitaria lideró a todos los demás en nuevos residentes hispanos, asiáticos y negros en 2023. Entre las áreas metropolitanas de EEUU, Houston fue la que más residentes hispanos añadió, y Dallas la que más asiáticos y negros incorporó, según las estimaciones de población publicadas el jueves por la Oficina del Censo de EEUU.

Texas también registró el mayor aumento de población el año pasado, con 473,000 personas más.

"Estamos añadiendo más gente, y eso incluiría todo tipo de personas, y más diversidad", dijo Xiuhong "Helen" You, directora asociada y demógrafa principal del Centro Demográfico de Texas. "Tanto si se trata de personas que buscan oportunidades de empleo como si se trata de personas que empiezan a establecer familias y buscan viviendas asequibles".

En todo el país, los residentes hispanos impulsaron el crecimiento de Estados Unidos el año pasado, representando casi tres cuartas partes de la ganancia de población de la nación, según las estimaciones de población de la oficina de 2022 a 2023.

Los hispanos, que pueden ser de cualquier raza, son ahora el segundo grupo demográfico más grande de la nación, y los nacimientos superaron a las muertes y representaron la mayor parte del crecimiento hispano el año pasado.

"La población hispana está creciendo a un ritmo mucho más rápido que la población no hispana", dijo Kristie Wilder, demógrafa de la Oficina del Censo.

La población hispana aumentó en cerca de 1.2 millones de personas el año pasado, de un aumento total en EEUU de más de 1.6 millones de residentes, elevando el número de hispanos en el país a 65.2 millones de personas, o casi una quinta parte de la población total de EEUU, según las estimaciones de la oficina.

El grupo racial o étnico más numeroso de Estados Unidos, los blancos no hispanos, que representan el 58% de la población, fue el único que experimentó un descenso interanual -461,000 personas- debido a que las defunciones superaron a los nacimientos. Sus cifras habrían disminuido aún más de no ser por la inmigración. Con una edad media de 43.2 años, es el grupo demográfico más envejecido. Carolina del Sur fue el estado que más residentes blancos no hispanos incorporó, y Nashville la que más aumentó entre las áreas metropolitanas.

La población asiática creció en más de 585,000 personas el año pasado. A diferencia del crecimiento hispano, el asiático se vio impulsado por la inmigración y no por el crecimiento natural. La población asiática superó los 20,6 millones de personas el año pasado.

La población negra creció en medio millón de personas el año pasado, impulsada por el aumento natural, y alcanzó los 42.3 millones de personas en 2023.

La población indígena americana y nativa de Alaska creció en 8.227 personas, principalmente por aumento natural, y ahora es de 2,4 millones de personas.

La edad media en EEUU creció ligeramente de 38.9 en 2022 a 39.1 el año pasado. Entre las áreas metropolitanas, la comunidad de jubilados The Villages, en el centro de Florida, tenía la edad media más alta, 68 años, el año pasado, mientras que Provo, en Utah, tenía la más joven, 26.1 años.

Entre los estados, Texas registró el mayor aumento de población hispana el año pasado, con 242,000 residentes más, el 30% de ellos en el área metropolitana de Houston. El Estado de la Estrella Solitaria sumó casi 92,000 nuevos residentes asiáticos y 91,000 nuevos residentes negros, con el área metropolitana de Dallas representando casi la mitad del aumento de residentes asiáticos y el 40% del aumento de residentes negros.

"Nuestro estado es más joven que el resto de la nación, y nuestra población hispana también es un grupo más joven, y al mismo tiempo, tenemos una población blanca que envejece", dijo Coda Rayo-Garza, directora de investigación y datos de Every Texan, un grupo de defensa e investigación. "Sólo vamos a experimentar más y más crecimiento en el grupo demográfico no blanco".