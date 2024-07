En Texas: expulsan sin explicación a un equipo de béisbol infantil invicto

Una gran controversia se ha desatado luego de que un equipo de béisbol conformado por niños de 12 años, fuera expulsado de un torneo sin explicación alguna. Pero los padres de familia argumentan que a muchos no les gustó que jugaban demasiado bien y que han ganado todos los partidos.

La liga infantil juga en el condado de Tarrant, en el norte de Texas y que integra ciudades como Fort Worth y Arlington, la casa de los actuales campeones del béisbol de grandes ligas, Texas Rangers.

"Todos nuestros sueños eran jugar en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas", dijo Cooper Neumann, uno de los jugadores.

Los ninos han entrenado mucho y ganaron todos los juegos, pero sus padres coinciden que esto generó un problema para algunos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

"Las quejas comenzaron diciendo que nuestro equipo era demasiado bueno", dijo Greg Harper, el entrenador del equipo que fue acusado de jugar juntos antes de que los niños fueran demasiado mayores y no vivieran en el área requerida.

"Todas las cosas que dijeron y demostraron no eran ciertas. Las facturas de agua y todo tipo de cosas que tienes que traer para justificar tu residencia y nosotros también nos encargamos de eso", explicó Cyle Brossman, el entrenador asistente.

Pensaron que todo había terminado pero las quejas llegaron hasta la oficina Internacional de las Pequeñas Ligas en Pensilvania.

El asunto llegó al presidente de la liga aquí en Texas y al final, el presidente de la liga acordó expulsar a este equipo invicto de la liga sin ninguna explicación real de por qué.

"Dijimos que simplemente nos dieran una acusación, nos dieran una razón por la cual nuestros hijos fueron removidos. Dijeron que no es nuestra culpa. No hicimos nada. Deben hablar con el presidente de su liga. Él es quien los eliminó voluntariamente, muchachos", aseguró Harper.

El presidente de la liga en Texas no respondió a los pedidos de explicación de NBC 5/Telemundo 39, pero en una carta y en conversaciones con los padres, argumentó que le dieron un ultimátum para elegir entre eliminar a este equipo o echarlos a todos.

"Solo para que alguien te quite eso, sin ningún motivo, sin motivo alguno. Quiero decir, hemos escrito correos electrónicos, llamadas telefónicas, sin explicación alguna", dijo Michelle Peluso, una madre de unos de los jugadores.

NBC 5/Telemundo 39 se comunicó con Little League International, quien emitió un comunicado:

"Otra liga que participa en el Torneo del Distrito 7 de Texas presentó una protesta ante el Comité del Torneo Internacional de las Pequeñas Ligas. Como la función del Comité del Torneo es revisar las situaciones que surgen en todos los niveles del torneo y garantizar las reglas, regulaciones, y se implementaron políticas, el Comité del Torneo revisó la información proporcionada en la protesta y posteriormente la discutió directamente con el Presidente de la Liga, después de lo cual el equipo de la Liga Pequeña de Fossil Creek en cuestión se retiró voluntariamente del Torneo. Este retiro fue aceptado por el Torneo. El Comité y el torneo de Béisbol de Pequeñas Ligas del Distrito 7 de Texas procedieron el 19 de junio de 2024. Como tal, Pequeñas Ligas Internacionales considera este asunto cerrado".

"Las Pequeñas Ligas, en su propio sitio web hablan de su mantra o su lema, jugaré limpio. Bueno, esto no me parece muy justo, y no tener una respuesta no me parece muy justo", dijo Peluso.

Si hay una regla que se violó, los padres de familia de este equipo dicen que no saben cuál es.

Seguramente es toda una lección de vida para estos niños que el año que viene serán demasiado mayores para volver a jugar.