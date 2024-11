Texas decide si permitirá la enseñanza de la Biblia en las escuelas públicas

AUSTIN, Texas - Texas permitiría lecciones basadas en la Biblia en las escuelas primarias en virtud de los cambios que se fijaron para una votación final el viernes y podría poner a prueba los límites entre la religión y la educación pública en los EEUU.

El plan de estudios propuesto superó por un estrecho margen una votación preliminar esta semana en el Consejo de Educación del Estado de Texas, cuyos miembros electos escucharon horas de súplicas, a veces apasionadas, tanto de partidarios como de críticos sobre el material que las escuelas podrían empezar a utilizar el próximo año.

En caso de aprobarse, el nuevo plan de estudios de Texas seguiría la estela de los esfuerzos liderados por los republicanos en los estados vecinos para dar más presencia a la religión en las escuelas públicas. En Oklahoma, el jefe de educación del estado ha ordenado que haya un ejemplar de la Biblia en cada aula, mientras que Luisiana quiere que en todas las aulas de las escuelas públicas del estado se coloquen los Diez Mandamientos a partir del año que viene.

En Texas, sería opcional que las escuelas adoptaran los materiales, pero recibirían financiación adicional si lo hicieran.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Según Matthew Patrick Shaw, profesor adjunto de política pública y educación en la Universidad de Vanderbilt, si la junta aprueba el plan de estudios, Texas sería el primer estado en introducir lecciones bíblicas en las escuelas de esta manera.

Creación de lecciones basadas en la Biblia

La Agencia de Educación de Texas, que supervisa la educación pública para más de 5 millones de estudiantes en todo el estado, creó sus propios materiales de instrucción después de que una ley aprobada en 2023 por la Legislatura controlada por el Partido Republicano requiriera que la agencia lo hiciera. Los planes de lecciones se hicieron públicos esta primavera.

El material se basa en lecciones del cristianismo más que cualquier otra religión en los módulos propuestos de lectura y artes del lenguaje para kindergarten a quinto grado, lo que los críticos dicen que alienaría a los estudiantes de diferentes orígenes religiosos y potencialmente violaría la Primera Enmienda.

"Este plan de estudios no es apropiado para la edad ni para la materia en la forma en que presenta estas historias bíblicas", dijo Amanda Tyler, directora ejecutiva del Comité Conjunto Bautista para la Libertad Religiosa.

Los niños que leerían el material, dijo, "son simplemente demasiado jóvenes para distinguir entre lo que es una afirmación de fe y lo que es una cuestión de hecho".

Más de 100 personas testificaron esta semana en una reunión de la junta en la que resonaron las emociones de padres, profesores y defensores. Los partidarios del plan de estudios argumentaron que la Biblia es un elemento fundamental de la historia de Estados Unidos y que su enseñanza enriquecerá el aprendizaje de los alumnos.

"Se dice que hay cerca de 300 frases cotidianas que proceden de la Biblia", dijo Mary Castle, directora de relaciones gubernamentales de Texas Values, un grupo de defensa de la derecha. "Así que los estudiantes se beneficiarán de poder entender muchas de estas referencias que están en la literatura y tener una forma de poder comprenderlas".

Una votación anticipada muy ajustada

El Consejo, compuesto por 15 miembros, consta de 11 republicanos y 4 demócratas. El miércoles, en una votación preliminar por 8 votos a favor y 7 en contra, dio su apoyo a los materiales.

Uno de los miembros de la junta es un republicano que fue nombrado a la junta hace apenas unas semanas por el gobernador republicano Greg Abbott para cubrir temporalmente una vacante. Días después de ese nombramiento, un demócrata que se presentó sin oposición fue elegido para ocupar ese mismo puesto en la junta a partir del próximo año.

Abbott ha apoyado públicamente los materiales de instrucción.

En caso de que se apruebe el plan de estudios, está en el aire si los planes de estudio se considerarán constitucionales, dijo Shaw.

"La cuestión es cómo Texas va a enmarcar lo que se hace aquí para evitar la cuestión del establecimiento o abordarla de frente", dijo.

Introducir la religión en las escuelas

Los planes de Texas para implantar enseñanzas bíblicas en los planes de estudio de las escuelas públicas es el último esfuerzo de los estados controlados por los republicanos para introducir la religión en las aulas.

En Luisiana, una ley para colocar los Diez Mandamientos en todas las aulas públicas fue bloqueada por un juez federal a principios de este mes. El gobernador republicano Jeff Landry promulgó la ley en junio, lo que llevó a un grupo de padres de distintas confesiones a presentar una demanda.

En Oklahoma, el máximo responsable de educación del estado ha intentado incorporar la Biblia a los planes de estudio de los alumnos de quinto a duodécimo curso. Un grupo de profesores y padres presentó recientemente una demanda para detener el plan del superintendente republicano del estado y sus esfuerzos por gastar $3 millones en la compra de Biblias para las escuelas públicas.

Lathan es miembro del cuerpo de la Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin ánimo de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para que informen sobre temas poco conocidos.