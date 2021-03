Texas pierde empleos por primera vez en 10 meses

HOUSTON – Por primera vez en 10 meses, Texas perdió trabajos y la tasa de desempleo subió del 6.8 al 6.9 por ciento.

De acuerdo con las más recientes cifras de la Comisión de Fuerza Laboral de Texas (TWC por sus siglas en inglés), durante febrero se perdieron 27,500 trabajos no agrícolas en el estado, de los cuales 19,300 provienen del sector privado.

En total, hay cerca de 1,059,600 desempleados en Texas, más del doble que existían en febrero del año pasado antes de empezar la pandemia del COVID-19.

Según las cifras del TWC, el sector de servicios profesionales perdió 23,000 trabajos. Sin embargo, otro sector como el de comercio, transporte y servicios públicos ganó casi 15,000.

El área de entretenimiento y hotelería perdió 5,800 empleos durante el mismo mes.

“Aunque vimos un pequeño decrecimiento, aún vemos la fortaleza de la economía de Texas”, dijo el presidente de la junta directiva de TWC, Bryan Daniel.

Las tres áreas metropolitanas con la menor tasa de desempleo son Amarillo, College Station-Bryan y Austin-Round Rock, con el 5.1% y 5.6, respectivamente las últimas dos.

Por su parte, McAllen, Odessa y Beamount-Port Arthur son las que registran mayor tasa de desempleo con 12%, 11.9% y 11.8%, respectivamente.

