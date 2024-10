Trabajadores entablan demanda millonaria contra PEMEX

HOUSTON - Una demanda por un millón de dólares fue entablada por tres trabajadores en contra de PEMEX alegando que resultaron heridos tras la fuga un gas tóxico y altamente inflamable en la refinería de la semana pasada..

Sergio Antonio Olvera, Jonathan Martínez y Yoselyn Soto estaban trabajando en la planta ubicada en el 5900 Highway 225, la tarde del 10 de octubre cuando se produjo el derrame de Sulfuro de Hidrógeno.

La demanda presentada por el abogado de Houston, Mo Aziz, dice que los “gases dañinos y tóxicos, incluido el sulfuro de hidrógeno se liberaron incontrolablemente a la atmósfera dentro y alrededor de la refinería”.

En total, dos personas murieron y 13 fueron hospitalizadas, según PEMEX, aunque el alguacil Ed González dijo que 35 trabajadores fueron atendidos en el lugar.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

La demanda que cita a PEMEX DEER PARK y P.M.I SERVICES NORTH AMERICA, enumera una serie de fallas de la empresa tales como: No inspeccionar adecuadamente la refinería, fallas de monitoreo, no implementar políticas, procedimientos y/o reglas adecuadas para que sea razonablemente segura.

Así como el no corregir una condición irrazonablemente segura, no advertir sobre una condición peligrosa y no supervisar adecuadamente la seguridad en la refinería.

La demanda alega múltiples fallas de la refinería, así como una seria de daños físicos, emocionales y económicos de los afectados, pérdida de salarios y gastos médicos.

RESPUESTA DE PEMEX

Por su parte PEMEX DEER PARK indicó en un comunicado a Telemundo Houston que:

“Somos conscientes de que esta demanda ha sido presentada, aunque aún no hemos tenido la oportunidad de revisarla”.

Estamos profundamente entristecidos porque dos personas murieron en nuestro sitio y otras fueron hospitalizadas, agregó.

“El incidente está bajo investigación activa y continuamos trabajando estrechamente con agencias federales, estatales y locales que participan en este esfuerzo”.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.