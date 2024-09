Conductor de UPS en Texas gana $22,000 menos que el año pasado a pesar de nuevo contrato sindical

Nota del editor: Este artículo forma parte de la serie Checkbook Chronicles de NBC News, en la que se analizan las realidades financieras de los estadounidenses y los retos a los que se enfrentan.

Cuando Otis Keys II alcanzó el salario máximo por su trabajo en UPS en 2019, esperaba empezar a tachar cosas de su lista de deseos financieros. Pero no fue así, ni siquiera después de que el sindicato de camioneros al que pertenece negociara un nuevo contrato histórico el verano pasado.

En su lugar, el transportista dio a conocer mil millones de dólares en reducciones de costos a principios de este año que incluían miles de recortes de empleos, citando una demanda más débil y mayores costos. Este mes se anunció otra ronda de despidos, aunque el volumen de paquetes aumentó este verano por primera vez desde 2022.

Como la compañía ha recortado las horas de algunos trabajadores, Keys -un conductor con sede en Texas que transporta paquetes desde grandes centros de UPS a otros sitios de clasificación- dijo que su salario mensual es de alrededor de $3,000 menos en promedio. A veces compensa el déficit con las horas extraordinarias que quedan disponibles y otros cambios de turno, pero aún así espera ganar unos $22,000 menos a finales de este año que el pasado.

El padre, que está separado y tiene cuatro hijos, dice que el aumento del alquiler y de los gastos de alimentación han echado un jarro de agua fría sobre sus esperanzas financieras.

"Me metí en un plan de ahorro, podía pagar mis facturas y tenía dinero adicional", dijo. "Luego, la economía está como está y la empresa hace recortes y despidos. Y es como, vale, tengo que empezar de cero otra vez".

Aun así, Keys dice sentirse "bendecido".

"Soy uno de los afortunados", dijo. "Hay muchos que han tenido que aceptar un despido duro y quedarse en casa".

Principal fuente de ingresos: Keys trabaja a tiempo completo para UPS. Cuando entró en vigor el contrato de los camioneros el año pasado, su salario por hora pasó de $35 a $37.70 antes de alcanzar los $45.11 en mayo. Pero el recorte de costes ha supuesto que algunas semanas le envíen a casa sin trabajar.

"Si él perdió horas de trabajo extra, todavía habría una compensación" con las ganancias salariales en el nuevo contrato sindical, dijo el portavoz de Teamsters Kara Deniz de los ingresos de Keys, y destacó las disposiciones más fuertes horas extraordinarias líderes sindicales negociados.

Un portavoz de UPS dijo que los conductores de feeder "son los mejor compensados del sector" y que "su paquete total de retribución y beneficios está valorado en casi el doble que el de nuestros competidores".

Situación de vivienda: Keys vive en una casa de cuatro dormitorios y dos baños en The Colony, un suburbio de Dallas-Fort Worth, con tres de sus cuatro hijos, de 16, 15 y 12 años.

Su alquiler mensual es de $1,825, frente a los $1,750 de 2022, cuando se mudó. En enero subirá a $1,850, pero "sigue superando los precios de mi alrededor", dijo Keys. Él paga menos de la mitad del alquiler mensual promedio de $4,728 por una habitación de cuatro dormitorios en el área, según Zumper.

El área metropolitana de Dallas-Fort Worth lideró el crecimiento demográfico de EEUU en 2023 con una afluencia neta de más de $150,000 trasplantes, muchos de ellos atraídos por los comparativamente bajos impuestos y costos de vida de Texas, el descenso de los índices de criminalidad y el rápido crecimiento de comunidades como Arlington y The Colony. Hasta el primer trimestre de 2024, el área metropolitana añadió casi 5,000 nuevos contratos de alquiler, según CoStar, y es la segunda en demanda sólo por detrás de Nueva York.

Keys quiere comprar una casa, pero dijo: "Estoy tratando de permanecer allí el mayor tiempo posible, hasta que pueda ahorrar dinero y esperar a que las tasas de interés bajen."

Mientras que el aumento del inventario local ha amortiguado el precio medio de la vivienda de su condado a $468,250, una caída del 1.4% desde junio de 2023, eso sigue siendo mucho más pronunciado que los $169,000 que Keys pagó por la primera casa que compró, y luego vendió, hace casi una década.

Perspectivas económicas: Aunque la inflación se está desacelerando, Keys afirma que sus reducidos ingresos hacen más difícil salir adelante.

En mayo, dos semanas antes de que le subieran el sueldo, se reunió con un asesor financiero de su cooperativa de crédito y aumentó su ahorro automático de $50 semanales a $250, con la intención de ahorrar al menos $7,000 antes de fin de año para ayudarse a pagar una operación de rodilla no relacionada con el trabajo. Ese plan sólo duró unas semanas, hasta que le recortaron las horas extras y pronto volvió a recurrir a sus ahorros para cubrir gastos.

"Puedo pagar mis facturas", dice, pero “es un poco duro”.

Keys dijo que el gobierno federal debería desviar parte de los fondos destinados a asuntos exteriores para reducir los costos en casa.

"Nuestro país está dando prioridad a miles y miles de millones destinados a ciudadanos no estadounidenses, pero creo que nunca lo entenderé cuando hay estadounidenses luchando", afirmó. "Me parece que todo el mundo está abusando de los precios, que todo el mundo es avaricioso, sobre todo las empresas estadounidenses".

Puntos débiles del presupuesto: El gasto más difícil para Keys es, con diferencia, la alimentación, donde el crecimiento de los precios se ha estabilizado por fin, pero a niveles a los que muchos hogares aún no se han adaptado. Le pasa lo que a muchos padres de adolescentes: "Ellos comen".

Calcula que gasta unos $300 cada dos semanas para mantener la nevera llena, frente a los $100 de hace unos años.

Los servicios públicos también se han vuelto menos predecibles, con el habitual calor sofocante del verano aumentando a niveles letales y los costos de electricidad de Dallas aumentando en los últimos años. Keys cambió de proveedor a principios de año tras pagar más de $500 en la factura de la luz el invierno pasado, y ahora paga entre $150 y $200 al mes. El agua le cuesta unos $100 al mes.

Antes, dice, "no era nada salir con la familia y gastar $200 y no estar preocupado por ello, porque sabía que, como, “Hey, voy a poder ir a trabajar un montón de horas la próxima semana”.

Ahora, se centra en la preparación de comidas, buscando ofertas de carne en la WinCo local, una tienda a granel propiedad de los empleados. Ha pensado en vender uno de sus tres vehículos antiguos, pero mientras tanto limita el gasto cambiando de uno a otro cuando tiene poco dinero.

Keys, que se confiesa "fanático de los sneakers", no ha añadido un par de Jordans a su armario desde el año pasado. "Una vez que compro la ropa escolar de los niños y demás, no me queda nada", dice.

Pero está decidido a retomar su plan de ahorro y quiere poner en marcha pronto un negocio de ropa deportiva.

"Ya he pasado por eso: no ganar nada de dinero", dice. "Hay gente que lo tiene peor que yo".

Las elecciones que se avecinan: Los Teamsters declinaron recientemente respaldar a ninguno de los candidatos presidenciales, aunque más de dos docenas de grupos locales y de afinidad del sindicato han respaldado a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, por quien Keys planea votar.

"No soy un gran fan de Trump", dijo Keys, a quien desanimaron los comentarios antisindicales del expresidente durante una conversación de dos horas en agosto con el multimillonario CEO de Tesla, Elon Musk, a quien el candidato republicano elogió por despedir a trabajadores en huelga.

"Es un empresario corporativo y me cuesta creer que vaya a apoyar al 100% a los sindicatos", dijo Keys sobre Trump.

El conductor de UPS reconoció que Trump "dice algunas cosas que llaman la atención de la gente" -haciendo un guiño al casi 60% de los Teamsters de base que le apoyan, según recientes sondeos sindicales-, pero ve un potencial cambio económico con Harris.

"Simplemente siento que es lo mejor que podemos hacer", dijo.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por NBC News.