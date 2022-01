Vicegobernador de Texas en cuarentena

El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, está en cuarentena después de dar positivo la semana pasada por COVID-19, anunció hoy su oficina.

La noticia llega unos 10 días después de que Patrick discutiera en una entrevista televisiva nacional los estadounidenses que se reúnen para Navidad independientemente de las recomendaciones.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La oficina de Patrick dijo que el vicegobernador experimentó síntomas leves y posteriormente dio negativo en la prueba del virus y está completando su período de cuarentena.

“Sus síntomas eran leves y nadie más en la casa estaba infectado. Continúa trabajando desde casa y volverá a un horario público para el final de la semana ”, dijo Allen Blakemore, asesor principal de campaña de Patrick, en una declaración.

Hospitalizaciones incrementan y algunas medidas de precaución implementadas en la pandemia están regresando.

El anuncio de Patrick de una prueba positiva se produce unos 10 días después de ser invitado en Tucker Carlson Tonight de FOX News, donde el tema eran las próximas vacaciones de Navidad y las recomendaciones de que las personas no vacunadas consideren cambios en sus planes de vacaciones, incluida la evitación de reuniones en interiores o el uso de máscaras, en medio del aumento de nuevos casos de la variante Ómicron COVID-19.

En el programa, Patrick dijo que le dijo al presentador que la izquierda no tiene esperanzas y que la Administración Biden era el "Grinch azul que quiere robar la Navidad" a los cristianos.

La oficina del vicegobernador no dijo dónde o cuándo se cree que Patrick se infectó o por qué no se compartió la noticia de su enfermedad antes del lunes. No está claro de inmediato si Patrick ha sido vacunado.

El día antes de la entrevista de Patrick, el 21 de diciembre, Biden dijo que las vacaciones de invierno podrían ser casi normales para los vacunados y potencialmente peligrosas para los que permanecen sin vacunar. Alentó a los estadounidenses no vacunados a que se vacunen y a que los estadounidenses elegibles reciban su refuerzo, y señaló que el ex presidente Donald Trump había dicho que recibió su refuerzo.

"Es lo único responsable", dijo el presidente. "Ómicron es algo serio y potencialmente mortal para las personas no vacunadas".

Biden reprendió a las redes sociales y a las personas en la televisión por cable que han hecho declaraciones engañosas para disuadir a las personas de vacunarse.

Patrick ha recibido mucha críticas por sus comentarios sobre COVID-19 desde que comenzó la pandemia, incluso en marzo de 2020 cuando dijo que, como anciano, estaba dispuesto a arriesgar su supervivencia si eso significaba mantener al país en movimiento y nuevamente en agosto de 2021 cuando fue acusado de hacer comentarios racistas después de culpar al aumento de las tasas de hospitalización y muerte a las personas negras no vacunadas. Ambos comentarios se produjeron durante entrevistas en los programas de FOX News.

Mira las imágenes.