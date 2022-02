Vicegobernador de Texas quiere prohibir la teoría crítica de la raza en las escuelas estatales

El vicegobernador de Texas, Dan Patrick anunció hoy su plan para prohibir la enseñanza de la teoría crítica de la raza en los colegios y universidades estatales financiados con fondos públicos.

Patrick propuso eliminar la tenencia de los catedráticos para los nuevos empleados y cambiar el período de revisión para aquellos que tienen la tenencia de cada seis años a anualmente.

Destacó que quiere modificar el código de educación que diga que la tenencia de los catedráticos puede ser revocada si existe una buena causa y que enseñar la teoría crítica de la raza sería evidencia basado en la primera impresión de quien la enseñe.

"No vamos a permitir que un puñado de profesores que no representan a todo el grupo enseñen y adoctrinen a los estudiantes con la teoría crítica de la raza, que somos inherentemente racistas como nación", dijo Patrick. "No vamos a permitir que suceda. Cambiaremos esas reglas".

A principios de esta semana surgiera la noticia de que el Consejo de Facultad de la Universidad de Texas en Austin aprobó una resolución que apoya la enseñanza de la Teoría Crítica de la Raza.

"La izquierda sigue yendo demasiado lejos", criticó el vicegobernador texano.

Después de que el Austin American-Statesman informara que el Consejo de Facultad de la UT aprobó una resolución que apoyaba la libertad de enseñar la teoría crítica de la raza, Patrick tuiteó su intención de usar la legislación para evitar que se enseñe a nivel universitario.

El tuit de Patrick también causó preocupación entre algunos profesores de UT que cuestionaron el propósito del grupo de expertos universitario al que hace referencia el vicegobernador en su tuit: el Liberty Institute. Los miembros de la facultad han pedido a la universidad aclaraciones sobre el propósito del instituto en respuesta.

¿Qué es la Teoría Crítica de la Raza?

La teoría crítica de la raza es una forma de pensar sobre la historia de Estados Unidos a través de la lente del racismo. Los académicos lo desarrollaron durante las décadas de 1970 y 1980 en respuesta a lo que consideraban una falta de progreso racial tras la legislación de derechos civiles de la década de 1960.

Se centra en la idea de que el racismo es sistémico en las instituciones de la nación y que funcionan para mantener el dominio de los blancos en la sociedad.

Los arquitectos de la teoría argumentan que Estados Unidos se fundó sobre el robo de tierras y mano de obra y que la ley federal ha preservado el trato desigual de las personas por motivos de raza. Los defensores también creen que la raza es un invento cultural, no biológico.

