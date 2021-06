Tiroteo en un estacionamiento en Dallas deja dos heridos

Un hombre y una mujer resultan heridos tras un tiroteo en un estacionamiento de Uptown Dallas la madrugada del martes.

Según el Departamento de Policía de Dallas, el incidente ocurrió aproximadamente a las 2 a.m. en la cuadra 3300 de McKinney Avenue, frente a Bread Winners Cafe and Bakery, Quarter Bar y Primo's MX Kitchen and Lounge.

La policía dijo que una mujer recibió un disparo mientras estaba cerca de su vehículo poco después de salir de su trabajo.

Le dispararon una vez en la parte superior del torso y la llevaron en un coche patrulla a un hospital del área en condición estable, dijo la policía.

Según la policía, también se informó que un hombre recibió varios disparos durante el incidente, pero huyó de la escena. La policía dijo que el hombre no ha sido localizado.

Actualmente no hay información sobre los sospechosos en este momento, dijo la policía.

