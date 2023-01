Todo listo para el Fort Worth Stock Show & Rodeo 2023

Show Life es una celebración, un ritual y la adopción de un estilo de vida que es verdaderamente Texas. De eso se trata el Fort Worth Stock Show & Rodeo: rodeo, espectáculos de ganado y caballos, compras, carnaval, comida, diversión y mucho más.

Por ello, este show es el corazón y el núcleo de la legendaria reputación de Fort Worth por la diversión y el entretenimiento del oeste.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Son dos semanas emocionantes para los más de 10,000 expositores juveniles de 230 condado de Texas que se abren camino con la esperanza de tener éxito en el ruedo y la oportunidad de vender su ganado.

El rodeo regresa al Dickies Arena, donde las mejores vaqueras y vaqueros emocionarán al público, incluidos los campeones mundiales de la Asociación de Rodeo Profesional de Mujeres y la PRCA.

Hay 25 actuaciones de rodeo que brindan a los fanáticos numerosas opciones para disfrutar de las vistas, los sonidos y la emoción de la icónica celebración de la acción del rodeo de Fort Worth. Los rodeos Stock Show incluyen Best of the West Ranch Rodeo (13 y 14 de enero), Best of Mexico Celebración (15 de enero), Cowboys of Color Rodeo (16 de enero), Bulls' Night Out Xtreme Bull Riding (17 de enero) y 18), Texas Champions Challenge (19 de enero) y el Torneo FWSSR PRORODEO (20 de enero al 4 de febrero).

Para información de los boletos siga este enlace.

En el Fort Worth Stock Show & Rodeo 2020. Mira lo que hizo esta jinete enmascarada. Crédito: José A. Herrera/Telemundo39.com

La Serie de Conciertos del Auditorio presentada por Ariat también es un boleto atractivo y presenta el mejor entretenimiento cómico, así como algunas caras nuevas, que incluyen; el popular artista de música country John Michael Montgomery con Deana Carter, 13 de enero; banda icónica de blues metal, Tesla, 14 de enero; el comediante y estrella de Netflix Brian Regan, 20 de enero; el grupo de K-pop Oneus, 27 de enero; el comediante de Git 'Er Done Larry the Cable Guy el 28 de enero; el legendario músico de country John Anderson con Bryan White, el 2 de febrero, y la banda de country alternativo, Shane Smith and the Saints, el 4 de febrero.

La rica historia de ganadería de FWSSR es la pieza central del Ranching Heritage Weekend de apertura, también presentado por Ariat, que incluye no solo el rodeo del rancho, sino también eventos de espectáculos ecuestres que se centran en los talentos del caballo del rancho. Tres ventas de caballos; la Venta del Patrimonio de FWSSR con caballos consignados por los ranchos ganadores del Premio AQHA Best of the Remuda y la Venta de Caballos Cuarto de Milla Selectos, así como el Espectáculo y la Venta de Caballos del Rancho por Invitación están de vuelta por demanda popular.

La rica diversidad del Stock Show y sus profundas raíces hispanas se exhibirán con la competencia de mariachis de escuelas secundarias FWSSR Texas Invitational y dos eventos ecuestres: las competencias Escaramuza y Charro Cala. En primer lugar, está la belleza de la competencia del equipo de perforación femenino de Escaramuza, que ahora incluye un componente juvenil que premia a los miembros ganadores del equipo con una beca de $2,000. El Charro Calla también contará con una competencia juvenil, y el joven campeón recibirá una beca de $ 3,000, mientras que otorgará una beca de $ 2,000 y $ 1,000 para el segundo y tercer lugar respectivamente.

Los amantes de los caballos también disfrutarán del regreso de la popular competencia Mustang Magic, presentada por Lone Star Ag Credit, así como de las clínicas de entrenamiento Mustang Showcase. Los equipos colegiados de caballos de rancho de todo Texas y Arkansas también se presentarán en "Bridles and Brains", una prueba tanto de equitación como de habilidades orales, donde las escuelas competirán por su parte de los $7,500 en premios.

Los fanáticos de Stock Show querrán agregar la experiencia Moo-seum a sus calendarios. El acceso gratuito, cortesía de Central Market, al Museo Nacional de Vaqueras y Salón de la Fama, el Museo de Ciencia e Historia de Fort Worth (FWMSH) y el Museo Cattle Raisers está disponible para todos los invitados de Stock Show.

Entre las actividades disponibles en estos museos estará “Step into the Stock Show”, un esfuerzo conjunto con el Museo de Ciencia e Historia de Fort Worth.

La curaduría colaborativa combina artefactos, videos e imágenes proporcionados por Stock Show con las tecnologías utilizadas por el Museo de Ciencia e Historia para brindar a los visitantes del museo una mirada única tanto a la historia del Show como a la exposición ganadera contemporánea.

Tambien hay momentos de compras que incluyen de todo, desde moda hasta equipos agrícolas. Hay muchas posibilidades de encontrar lo perfecto para usted.

La diversión familiar sigue siendo popular con Mattress Firm Petting Zoo, Children's Barnyard, Carnival Midway, "Doorways to Agriculture" de Texas Farm Bureau Insurance y el siempre popular Milking Parlor.

La comida es siempre un favorito con todo, desde corn dogs hasta algodones de azúcar.

Los visitantes del espectáculo pueden relajarse en Simmons Bank Plaza con una copa de vino en The Corkyard o disfrutar de una cerveza y algunas melodías increíbles en Bud Light Roadhouse antes y después del rodeo en Dickies Arena. El ambiente alrededor del complejo Will Rogers Memorial Center nunca es más vibrante que cuando el legendario Stock Show está en la ciudad.

En este 2022, los organizadores están ''aventando la casa por la ventana''.