Torres del centro de Fort Worth apagarán sus luces durante la migración de aves

El centro de la ciudad de Fort Worth atenuará las luces no esenciales durante la época migratoria de otoño en que cientos de millones de aves pasan por Texas.

Esto incluirá atenuar las luces no esenciales a partir de las 11 p.m. hasta las 6 a.m. dentro y fuera de la Torre Bank of America y la Torre Wells Fargo, a partir del 5 de septiembre al 29 de octubre.

"Es de vital importancia que City Center haga su parte para proteger a las aves migratorias cuando pasan por nuestra ciudad. Según Texan by Nature, los edificios muy iluminados pueden confundir a las aves cuando vuelan de noche, provocando que se estrellen contra los edificios. También se anima a las pequeñas empresas y los propietarios de viviendas a unirse al esfuerzo", dijo Johnny Campbell, presidente y director ejecutivo de City Center Management.

Una familia de halcones de cola roja ha estado anidando en la cámara de tráfico del Departamento de Transporte de Texas en la State Highway 114 y Rochelle West en Irving. No es la primera vez que se avista a las aves, estuvieron allí en 2020 y en realidad han estado ahí desde al menos el 2016.

Laura Bush, fundadora de Texan by Nature, sugirió varias medidas para que los texanos del norte protejan a las aves migratorias, incluido el apagado de todas las luces no esenciales a partir de las 11:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. cada noche y evitando el uso de iluminación del paisaje para iluminar árboles o jardines donde las aves puedan estar descansando.

Para luces esenciales como iluminación de seguridad, apunte las luces hacia abajo, use escudos de iluminación para dirigir la luz hacia abajo y para evitar que la luz brille hacia el cielo o los árboles, y use detectores de movimiento y sensores para que las luces solo estén encendidas cuando sea necesario.

Los habitantes del norte de Texas también deben cerrar sus persianas por la noche para reducir la cantidad de luz que se emite por las ventanas.