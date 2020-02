Trump acusa al demócrata Schiff de filtrar información sobre supuesta injerencia rusa

WASHINGTON — El presidente Donald Trump dijo el domingo que nunca se le informó sobre los esfuerzos rusos para ayudar a Bernie Sanders a ganar la nominación presidencial demócrata.

Además, el mandatario acusó a un importante congresista demócrata de filtrar información de seguridad electoral obtenida en una sesión informativa clasificada.

Sanders reconoció el viernes que autoridades estadounidenses le informaron el mes pasado sobre supuestos esfuerzos de Rusia para aumentar sus posibilidades de ser el candidato contra Trump en noviembre.

“Leí donde Rusia está ayudando a Bernie Sanders”, dijo Trump a los periodistas antes de iniciar un viaje a la India. “Nadie me lo dijo. Nadie me lo dijo en absoluto. Nadie me informó sobre eso... Ellos lo filtraron”.

El mandatario acusó al demócrata Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de filtrar información de una sesión clasificada. Schiff fue uno de los principales promotores del juicio político contra Trump.

Funcionarios de inteligencia revelaron esta versión que tendría como objetivo facilitar la reelección del presidente Donald Trump.

“Schiff y su grupo lo filtraron a los periódicos, como siempre”, dijo Trump. “Deberían investigar a Adam Schiff por filtrar esa información. No debería estar filtrando información de inteligencia. Deberían investigar a Adam Schiff.”

El demócrata de California se defendió y dijo que la acusación de Trump era falsa. “Buena desviación, señor presidente. Pero sus falsas afirmaciones no engañan a nadie”, tuiteó Schiff.

Dijo el senador tras ser declarado ganador anticipado en New Hampshire, según NBC News.

“Usted recibió la ayuda de Rusia en 2016, trató de manipular la ayuda de Ucrania en 2019 y no protegerá nuestras elecciones en 2020”, agregó Schiff.

Una investigación de casi dos años dirigida por el fiscal especial Robert Mueller concluyó que una operación sofisticada del Kremlin trató de sembrar división en Estados Unidos en la campaña electoral de 2016. Funcionarios de inteligencia han advertido que Rusia está haciendo lo mismo en este año electoral.