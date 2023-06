Un dólar la entrada al zoológico de Dallas

La entrada al zoológico se reduce a solo $1 en esos días para cualquier persona mayor de 3 años (siempre gratis para menores de 2 años). Y el zoológico planea abrir temprano, a las 8:30 a. m., en ambos Dollar Days para ayudar a las multitudes a combatir el calor de Texas.

Los boletos de admisión para ambos días estarán disponibles en el sitio web del zoológico a partir de hoy y, al igual que el año pasado, el zoológico ha limitado la venta de boletos para el Día del dólar este año, por lo que las cantidades son limitadas. El zoológico alienta a los visitantes que planean asistir a comprar boletos para su día preferido pronto. El Zoológico NO planea ofrecer boletos de admisión en el Zoológico para compras sin cita previa el mismo día, por lo que todos los boletos de admisión para los Días del Dólar deben comprarse en línea con anticipación.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Además de charlas regulares con los cuidadores y encuentros con animales en todo el zoológico, los visitantes pueden viajar en el tiempo con boletos para Destination: Dinosaurs Presented by Reliant o encontrarse cara a cara con gorilas de montaña en la experiencia de realidad virtual, Gorilla Trek. Los huéspedes también pueden disfrutar del carrusel de especies en peligro de extinción, alimentación de aves en Travis and Zach's Birds Landing, paseos en el minitren del ferrocarril de conservación y alimentación de jirafas en Diane and Hal Brierley Giraffe Ridge.

Estos días de descuento de verano casi siempre vienen acompañados de un clima cálido, por lo que los visitantes deben vestirse con ropa ligerar, usar protector solar y asegurarse de mantenerse hidratados; traiga una botella de agua recargable para llenarla en el zoológico o compre agua en cualquier restaurante o refrigerio. zona del Zoológico. Como siempre, se instalarán estaciones de nebulización y ventiladores de refrigeración.

El estacionamiento en el Zoológico es limitado, especialmente en días ocupados como el Día del Dólar. Para evitar problemas de tráfico y estacionamiento, el zoológico recomienda a los visitantes que consideren usar viajes compartidos para dejarlos o viajar en la línea roja de DART directamente a la entrada del zoológico. El estacionamiento en el zoológico sigue siendo de $10 y deberá comprarse en las cabinas de admisión al ingresar al zoológico.