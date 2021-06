Zoológico de Fort Worth es nombrado de los mejores del mundo

El Zoológico de Fort Worth ha sido nombrado uno de los mejores del mundo" y aparecerá en la serie de televisión nacional "¡El más grandioso del mundo!" este sábado a las 2:30 p.m. CT en BloombergTV.

Luego de una búsqueda internacional el otoño pasado, el equipo ejecutivo de "¡El mejor del mundo!" seleccionó el zoológico para que se presentara en un próximo episodio basado en los méritos de brindar un cuidado animal ejemplar, avances en la conservación y ofrecer recreación y educación animal a sus huéspedes.

Este galardón es el último honor para el zoológico reconocido internacionalmente, que ha sido clasificado como el Mejor Zoológico de Texas por Yahoo Travel y la atracción No. 1 en la encuesta DFW Metroplex by Zagat, y el zoológico No. 2 en América del Norte por los lectores de USAToday.

“El Zoológico de Fort Worth ha sido un pionero constante en la conservación y educación de animales tanto a nivel local como en todo el mundo. Estamos emocionados y agradecidos de ser reconocidos por nuestros continuos esfuerzos y de que el centro de atención brille una vez más en el Zoológico de Fort Worth", dijo Michael Fouraker, director ejecutivo del Zoológico de Fort Worth.

El programa lo puede ver en:

BLOOMBERG TV (2:30 p.m. CT el sábado 19 y 26 de junio.

On DirecTV: Canal 353.

On DISH Network: Canal 203.

On Cable: Dependiendo de su zona

Disponible también en AppleTV, Roku y XBOX (acorde a su suscripción).