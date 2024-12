Denuncian fraude de algunos conductores de viajes compartidos en el Metroplex

Muchos conductores de Uber o Lyft en el norte, están recurriendo a una trampa para lograr obtener más dinero, denuncia un compañero de todos ellos que ha sido testigo de este tipo de operaciones.

El denunciante, al que identificaremos como Camilo, ya que prefiere el anonimato por temor a represalias, asegura que muchos de los conductores de estas empresas colocan los porta bicicletas en la parte trasera para ocultar las placas y remueven el tag del parabrisas delantero con la intención de que al circular por las carreteras de paga del norte de Texas, no registre su ingreso.

El fraude se comete cuando ellos reportan a la empresa los viajes que hicieron y les pagan la cuota por haber utilizado las carreteras de peaje. Y también el fraude es contra la Autoridade de Carreteras de Peaje del Norte (NTTA, por sus siglas en inglés).

"Uno no me llamó la atención, pero después vi 5, 10, luego 20 y luego 50. Ahora son más de 200 las que utilizan estos dispositivos para transportar bicicletas", asegura Camilo.

Camilo, quien trabaja en estas empresas de viajes compartidos desde 2015, dice que empezó a tomar fotografías y se empezó a dar cuenta lo que estaban haciendo sus compañeros.

"Ellos estan cometiendo fraude al ocultar su placa y al quitarle el sticker del Toll Tag. Después la aplicación registra que se utilizó una carretera de peaje y les reembolsan ese dinero", explica Camilo, quien asegura que esta situacion lo pone a él y a otros compañeros en desventaja.

Camilo destaca que gasta $150 a la semana en pagos por usar carreteras de peaje. $600 dolares al mes que sus compañeros en lugar de gastar como él, es ganacia para ellos.

Telemundo Responde acudió a uno de los aeropuertos del norte de Texas y encontró a un conductor que estaba manipulando el anclaje para cargar bicicletas en la parte trasera del vehículo, y al ser cuestionado el motivo de su uso, dijo que era porque su hijo utiliza la bicicleta.

Lo que se notó es que efectivamente al colocarle el porta bicicletas, se tapa completamente la matrícula.

Telemundo Responde platicó con otros conductores y aseguran que no utilizan estos portas bicicletas, pero reconocieron que muchos compañeros las utilizan para tener ganancias extras.

"Yo estoy de acuerdo pero tiene que ver la situacion. Ellos no lo hace por el mismo temor y tratar de hacer las cosas bien, pero a estas alturas no se puede, mucha gente no puede", subrayó Efrain, quien paga cientos de dólares cada mes en peajes, tiene su tag toll y no usa porta bicicletas.

RESPUESTA DE NTTA, UBER Y LYFT

Por su parte, NTTA dice que no han visto un incremento de placas obstruidas a propósito, que usualmente identifican los vehículos por medio del engomado de peajes, , la placa delantera o al revisar manualmente la captura en su sistema.

Un representante de Lyft dice que no han recibido quejas de que la obstrucción de placas esté ocurriendo en el área de Dallas/Fort Worth.

En su sitio en internet indican que los conductores que utilizan carreteras de peaje son reembolsados en su totalidad.

En lo que respecta a la empresa Uber, explicaron que una situación similar se reportó en la zona de Orlando Florida, pero que esta era la primera llamada de Texas sobre esto.

En un comunicado añadieron que Uber espera que todos los que usan este servicio se apeguen a la ley. "Cuando se alguien se inscribe como conductor se compromete a seguir las directrices que incluyen el saber y obedecer las leyes de tránsito que incluye conducir, estacionarse y obedecer señalamientos de vialidad", puntualizaron.

Telemundo 39 no pudo confirmar de forma independiente la denuncia de Camilo.

Cabe mencionar que bajo la ley de Texas, es delito y pueden ser infraccionados los conductores que obstruyan de forma intencional las placas del vehculo. En Texas, ambas placas deben ser visibles en todo momento.

