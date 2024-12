Retiran más pepinos en Texas por riesgo de salmonela: lo que debes saber

Se están retirando más pepinos vendidos en Texas, otros 17 estados y dos provincias canadienses por motivos de contaminación por salmonela.

La semana pasada, la FDA retiró pepinos enteros que habían sido enviados a 13 estados de EEUU y cinco provincias canadienses y vendidos entre el 12 de octubre y el 26 de noviembre. La FDA señaló que los pepinos habrían llegado a los consumidores a través de servicios alimentarios y puntos de venta al por menor que podrían estar situados en estados distintos de los mencionados.

Con el último retiro anunciado por la FDA el lunes, Baloian Farms de Arizona está retirando todos los tamaños de pepinos americanos enteros vendidos entre el 12 de octubre y el 26 de noviembre después de enterarse por SunFed Produce, LLC, que su proveedor de pepinos americanos, "Agrotato, S.A. de C.V.", puede estar asociado con enfermedades de salmonelosis reportadas entre el 12 de octubre - y el 15 de noviembre de 2024.

"Nosotros en Baloian Farms estamos trabajando en conjunto con nuestro productor con la FDA para proteger a nuestros clientes y consumidores. La seguridad alimentaria siempre ha sido una de nuestras principales prioridades, ya que queremos proporcionar alimentos seguros y nutritivos a nuestras familias y consumidores", declaró Luis Corella, Presidente de Baloian Farms of Arizona Co., Inc. "Hemos estado trabajando diligentemente con las autoridades y la granja implicada para determinar la posible fuente".

Los pepinos estaban envasados en contenedores de cartón a granel etiquetados con la marca "Pamela", una caja blanca genérica con una pegatina que proporciona el nombre del productor implicado, "Agrotato, S.A. de C.V.", o una bolsa transparente de la marca PamPak de 6 pepinos individuales con el UPC 8 2540107010 6.

Los pepinos se retiran del mercado porque pueden estar contaminados con salmonela.

Baloian y otros importadores vendieron pepinos americanos frescos enteros y los enviaron a clientes de California, Arizona, Texas, Michigan, Montana, Carolina del Norte, Colorado, Kansas, Nueva York, Massachusetts, Idaho, Oregón, Washington, Nevada, Iowa, Missouri, Wisconsin, Alaska y las provincias canadienses de Alberta y Columbia Británica. Los pepinos habrían llegado a los consumidores a través de servicios de alimentación y puntos de venta al por menor que pueden estar situados en estados distintos de los enumerados anteriormente.

Qué es la salmonela y cuáles son los síntomas

Según la FDA, la salmonela es un organismo que puede causar infecciones graves y a veces mortales en niños pequeños, personas frágiles o ancianas y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Las personas sanas infectadas por salmonela suelen presentar fiebre, diarrea (que puede ser sanguinolenta), náuseas, vómitos y dolor abdominal. En raras circunstancias, la infección por salmonela puede dar lugar a que el organismo penetre en el torrente sanguíneo y produzca enfermedades más graves, como infecciones arteriales (es decir, aneurismas infectados), endocarditis y artritis. Los síntomas de la salmonelosis suelen empezar entre seis horas y seis días después de la infección y duran entre cuatro y siete días.

