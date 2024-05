“Canelo” Álvarez y Óscar de la Hoya casi se van a los puñetazos

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, campeón del peso supermediano, acusó este miércoles al promotor Óscar de la Hoya de robar dinero a los boxeadores que ha tutelado durante un agresivo debate en el que, además de intercambiar ofensas, estuvieron a punto de irse a los golpes.

“A este imbécil, intento de persona que tengo al lado que no se le olvide que vine a Estados Unidos siendo ya el Canelo". Él solo lucró con mi nombre, ganó dinero por mí", manifestó el tetracampeón nacido en Guadalajara hace 33 años.

"Solo le roba a sus boxeadores”, enfatizó el púgil durante una conferencia de prensa, a propósito de su combate con su compatriota Jaime Munguía, este sábado en Las Vegas.

"Canelo" expondrá sus cuatro títulos mundiales frente a Munguía, de 27 años, cuya carrera es promovida por la empresa de De La Hoya, expúgil estadounidense de origen mexicano.

"Canelo" admitió que Munguía tiene la capacidad para despojarle de sus títulos del peso supermediano del Consejo Mundial (CMB), la Asociación Mundial (AMB), la Federación Internacional (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Tiene poder, es un gran peleador, pero creo que soy un peleador fuerte y puedo derrotarlo. Me siento mejor que nunca y listo para esta pelea. No sé cuántos rounds durará, pero será histórica para el boxeo mexicano”, sentenció.

"Este es una lacra del boxeo. Quien esté con él, meta a su abogados porque seguramente les está robando y a lo único que viene es robarle la atención a Jaime Munguía, no viene a promoverlo", añadió.

De la Hoya y Álvarez tuvieron una disputa legal en septiembre de 2020, cuando el tetracampeón mundial demandó por incumplimiento de contrato a la promotora Golden Boy Promotions y a la plataforma de transmisión en directo DAZN.

Álvarez pidió $280 millones como indemnización por considerar que el empresario lo bloqueó para pelear por varios meses y le causó así cuantiosas pérdidas económicas.

DAZN y Álvarez firmaron en 2018 un contrato por 11 peleas en 5 años a cambio de $365 millones, que lo convirtió por entonces en el deportista mejor pagado del mundo.

Al final, Canelo logró desligarse de Golden Boy Promotions, pero su disputa personal con De la Hoya continuó.

El expúgil, quien obtuvo la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Barcelona '92, manifestó que Álvarez no ha dejado de insultarlo y difamarlo.

"Creo que debo de responder al que ayudé a ser una estrella. Tengo respeto por "Canelo" como boxeador, pero me ha faltado el respeto los últimos meses. Se la pondré fácil: en mi vida he cometido muchos errores, de los que me he rehabilitado", dijo.

"Quién carajos es el desleal aquí? El que brinca de promotor en promotor, de contrato en contrato con estaciones de televisión. Creo que queda claro quién es el malagradecido. Jamás recibí un gracias cuando le conseguí el que era el contrato más grande de su carrera, que se pudra, al carajo", puntualizó De la Hoya.