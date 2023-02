La modelo Adriana Lima será la nueva embajadora mundial de la FIFA para los aficionados

MADRID - La brasileña Adriana Lima, símbolo mundial de la moda y apasionada del fútbol, ha sido seleccionada como la primera embajadora mundial de la FIFA para los aficionados, y entregará el Premio a la Afición de la FIFA en la gala The Best 2022, este lunes en París.

“Adriana transmite enseguida su calidez, amabilidad y accesibilidad, y la pasión que siente por nuestro deporte”. Vive por y para el ‘futebol’ y por eso también puede ser un excelente vínculo entre la FIFA y los hinchas de todo el mundo” declaró Gianni Infantino, el presidente de la FIFA.

La función de la exmodelo de Victoria Secret consistirá en desarrollar, promover y participar en diferentes iniciativas mundiales dirigidas a los hinchas de todo el planeta.

Adriana conquistó las pasarelas a finales de los años noventa. Desde muy joven ha trabajado para grandes firmas y ha desfilado para los diseñadores más importantes del panorama como: Armani, Versace, Alexander McQueen, Dior, Schiaparelli, Prada, Intimissimi y LOEWE, entre otras firmas.

“Por tener orígenes más que modestos y ser aficionada al fútbol, me siento muy agradecida y honrada de que la FIFA me haya elegido primera embajadora mundial para los aficionados y de que se me conceda una plataforma como esta para ayudar a los hinchas a acercarse todavía más al fútbol”, declaró la brasileña.

