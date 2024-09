Fiestas Patrias: Celebra el Día de la Independencia de México en Fort Worth Stockyards

¡Inicia el Mes de la Herencia Hispana! Únete a NBC 5 y Telemundo 39’s Nancy Leal en unión con Visita Fort Worth en el Desfile y Celebración de Fiestas Patrias. La celebración toma acabo el domingo 15 de septiembre en los Stockyards de Fort Worth.

Esta emocionante celebración por el Día de la Independencia de México comienza a las 11:00 a.m. con música y danza folklórica. El Fort Worth Herd Longhorn Cattle Drive tendrá lugar a las 11:30 am seguido por el desfile a lo largo de East Exchange Avenue con el Consulado General de México, Funcionarios de la Ciudad de Fort Worth, Charros, Escaramuzas, caballos bailadores, carrozas, banda, tamborazo, y mucho más.

El desfile y la celebración son GRATIS así que trae a todos tus amigos y a tu familia.

Además, compra tus boletos para México en la Sangre/Mexican Style Rodeo. Este evento ecuestre es un rodeo estilo Mexicano con música en vivo, mariachi y banda, en el Cowtown Coliseum en los Stockyards. Los boletos están a la venta en Cowtown Coliseum AQUÍ.

Para más detalles sobre el Desfile y Celebración de Fiestas Patrias y para conocer el programa completo de eventos, consulte Visita Fort Worth AQUÍ.

¡Comience sus celebraciones del Mes de la Herencia Hispana en Fort Worth!

Desfile y Celebración de Fiestas Patrias

Domingo, 15 de septiembre

Fort Worth Stockyards

Desfile y Celebración GRATIS

11:00 a.m. - Música, Ballet Folklórico, vendedores, regalos

11:30 a.m. - Conducción de ganado Longhorn de Fort Worth Herd

11:40 a.m. - Desfile de Fiestas Patrias

12:30 p.m. - 2:00 p.m. Festival

2:00 p.m. - 4:00 pm - México en la Sangre/Mexican Style Rodeo en Cowtown Coliseum - (Este es un evento con boleto de entrada con una cuota para asistir)

Compra tus boletos AQUÍ.

4:00 p.m. - Música en vivo y baile GRATIS frente al Cowtown Coliseum

Para más detalles y un programa completo de eventos, consulte Visita Fort Worth AQUÍ.