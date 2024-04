Amtrak ahora impulsa la propuesta del tren bala de Dallas a Houston

Un líder de la compañía ferroviaria Amtrak, aseguran estar muy interesados en la propuesta para construir un tren de alta velocidad entre Dallas y Houston. La ruta propuesta es uno de los mejores argumentos para los defensores de los trenes tecnológicos.

Después de una presentación en la Southwestern Rail Conference en Hurst, el encargado que supervisa la propuesta del tren de alta velocidad para Amtrak, dijo a los periodistas que llegaron a un acuerdo no vinculante con Texas Central, la compañía que impulsó la idea antes de la pandemia de COVID-19.

Según Andy Byford, los detalles del acuerdo entre Amtrak y Texas Central están sujetos a un acuerdo de confidencialidad, pero gran parte del trabajo realizado anteriormente ha sido útil para los planificadores. El personal de Amtrak ahora está realizando una intensa diligencia debida sobre la situación del proyecto y los próximos pasos. La transición incluye trabajar a través de la aprobación ambiental federal, la aprobación de la tecnología japonesa detrás del tren bala y una decisión judicial que otorgue al proyecto autoridad de dominio eminente.

Quedan muchos obstáculos importantes para la idea, pero Byford dijo que es optimista sobre lo que ha visto hasta ahora. Amtrak se unió al proyecto con Texas Central en 2023 y lo presentó al programa Corridor ID de la Administración Federal de Ferrocarriles. Ese programa actúa como una cartera de proyectos para obtener financiación prioritaria. El martes, el líder de Amtrak dio un respaldo total al proyecto, argumentando que es la siguiente mejor ruta del país para el tren de alta velocidad.

"Creo que la alternativa es condenar a los estadounidenses a carreteras interestatales cada vez más concurridas; condenar a los contribuyentes a ampliar cada vez más las carreteras", dijo Byford.

Byford sostiene que la ruta de Dallas a Houston tiene la geografía adecuada, el tamaño de población adecuado y la distancia adecuada para que prospere un tren de alta velocidad. Le dijo a la multitud que si el proyecto tiene éxito, podría ser una realidad a principios de la década de 2030. Los mayores obstáculos siguen siendo reunir dinero para el proyecto y ganarse a los escépticos en la legislatura de Texas y a los propietarios de tierras entre las dos ciudades.

“Mi consigna es la transparencia. No creo que puedas complacer a todos. No creo que se hubieran construido las autopistas interestatales si se intentara complacer absolutamente a todo el mundo. Creo que a veces lo que uno pretende hacer es al menos escuchar a la gente, escuchar su punto de vista", dijo Byford.

Amtrak estima que el proyecto puede superar los 30,000 millones de dólares y durante los próximos dieciocho meses Byford dijo que elaborará un paquete de financiación pública y privada "como nunca antes se había visto".

El Departamento de Transportación del Estado dijo que ya está trabajando en un plan para aliviar el flujo vehicular.

DESAFÍOS PERSISTEN

Una coalición de terratenientes se opone al plan porque está previsto que la ruta pase por su propiedad. El presidente de Texans Against High-Speed ​​Rail, Trey Duhon, habló con NBC 5. Duhon también se desempeñó como juez del condado de Waller durante la última década.

Texans Against High Speed ​​Rail presentó recientemente una denuncia ante el Departamento de Justicia, alegando que la empresa estaba trabajando como agente extranjero. No está claro qué pasará con la denuncia si Texas Central se retira del proyecto. La junta directiva de Texas Central se disolvió y su director ejecutivo renunció. NBC 5 solicitó una entrevista con los líderes de la compañía pero aún no ha recibido respuesta.

Duhon dijo que la mera planificación de este proyecto ha tenido consecuencias negativas para los propietarios de tierras a lo largo de la ruta.

“La gente olvida que tenemos miles de terratenientes a lo largo de la ruta. Esto lleva diez años sobre sus cabezas. Una vez que esa línea aparece en un mapa, estás arruinado", dijo Duhon.

Para el proyecto ya se ha adquirido alrededor del treinta por ciento del terreno.

Duhon dijo que el hecho de que Amtrak se haga cargo del proyecto cambia las cosas porque las decisiones ahora se tomarán en Washington, D.C., y la financiación deja de ser un problema.

"Se convierten en cerdos en el abrevadero y todos simplemente están tratando de obtener su parte del dinero para infraestructura", dijo Duhon.

Hace varios años, la legislatura de Texas rechazó la idea de utilizar dinero estatal para construir trenes de alta velocidad. Los líderes de la legislatura de Texas han estado relativamente tranquilos recientemente sobre la idea. Texas Central tuvo problemas para conseguir suficiente apoyo para el plan en sus muchos años de promoción del programa.

"¿Los federales van a financiar esto porque nadie más vendrá al rescate?", dijo Duhon.

Byford pretende llevar el proyecto lo suficientemente lejos como para que los líderes de Texas tomen una decisión: ¿quieren un tren de alta velocidad o no?

"En última instancia, si no podemos defender el caso, o no podemos recaudar el dinero, o si la gente realmente no lo quiere, entonces hay muchas otras combinaciones de ciudades viables", dijo.