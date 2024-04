Dallas Cinco de Mayo – desfile y fiesta 2024

Prepárate para celebrar la herencia hispana y el espíritu comunitario junto a Telemundo 39 y NBC 5 en el Desfile y Festival del Cinco de Mayo de Dallas presentado por la Coalición de Oak Cliff para las Artes (OCCA). Este vibrante evento, organizado por el Centro Cultural de Oak Cliff, es un acontecimiento familiar que muestra el rico tapiz cultural de Dallas, a la vez que celebra el Cinco de Mayo.

Aunque erróneamente se piensa que el Cinco de Mayo es el día de la independencia de México, este día histórico celebra la Batalla de Puebla y la victoria de México sobre los franceses. Aunque no es una fiesta muy celebrada en México, aquí en Estados Unidos se reconoce como un día para conmemorar la historia y la cultura mexicanas. Es la misma misión que defiende Oak Cliff Coalition for the Arts y une a nuestra comunidad de DFW a través de la comida hispana, la música y el desfile.

Los festejos comienzan a las 9 de la mañana con una calurosa bienvenida, y más tarde, a las 10, arranca el desfile por el histórico Jefferson Boulevard del centro de la ciudad. A medida que las carrozas adornadas con coloridas decoraciones se abren paso por las calles, los jueces estarán pendientes de la mejor carroza en el concurso de carrozas. El ambiente se llenará de animada música de DJ, y los asistentes podrán disfrutar de las deliciosas ofertas de los camiones de comida que recorren el Jefferson Boulevard.

La zona histórica de Jefferson Boulevard se ha convertido en un centro de pequeños comercios, como fruterías, tiendas de quinceañeras y auténticos restaurantes mexicanos. La ruta del desfile pasa por lugares emblemáticos como el Texas Theatre, lo que contribuye al ambiente festivo.

Únase a Telemundo 39 y NBC 5 para apoyar a OCCA en su esfuerzo por reunir a familias y comunidades en un día de diversión, cultura y celebración.

Desfile y Festival del Cinco de Mayo en Dallas

Programa:

Sábado, 4 de mayo

9 am: Recepción de bienvenida

9:45 am: Inicio del desfile

10 am: Inicio del desfile

12 - 1 pm: Entrega de premios del desfile

Lugar: 223 W. Jefferson Blvd. Dallas, TX

Para más información, visite AQUÍ.

Acerca de Oak Cliff Coalition for the Arts: La Oak Cliff Coalition for the Arts fue fundada en 1995 para promover las artes y la educación a través de programas culturales únicos en un formato bilingüe. OCCA es una organización federal sin ánimo de lucro exenta de impuestos 501 (c) 3.