Condado Tarrant: Violencia doméstica en aumento por la pandemia

El aislamiento por la pandemia del COVID-19 ha derivado en mantener a las víctimas de violencia doméstica dentro de hogares que no son seguros, según la organización SafeHaven del condado de Tarrant.

"Eso nos muestra que la violencia doméstica está aumentando durante un tiempo en el que la gente está atrapada en casa", dijo Kathryn Jacob, presidenta y directora ejecutiva de SafeHaven del condado de Tarrant, una organización que opera dos refugios, una línea directa 24/7 y brinda una serie de otros servicios para sobrevivientes de violencia doméstica y sus familias.

Ha habido un "aumento dramático" en las llamadas a una línea directa de violencia doméstica operada por el principal proveedor de servicios de violencia doméstica en el condado de Tarrant. Un 50% de aumento, dijo Jacob.

Antes de la pandemia de COVID-19, la línea directa de SafeHaven recibiría un promedio de 63 a 68 llamadas al día, según Jacob. Pero desde mayo de este año, el número de llamadas por día ha aumentado a un promedio de 92 a 95. Eso es un aumento de poco más del 50%.

“La violencia doméstica se basa en el poder y el control. Una de las herramientas que el delincuente tiene en su caja de herramientas es la táctica del aislamiento. Y cuando tenemos un momento en nuestro país y en la historia de nuestro mundo en el que alentamos a las personas a aislarse, realmente amplía el uso de esa táctica por parte del abusador", explicó Jacob.

Enfatizó que SafeHaven del condado de Tarrant apoya totalmente las medidas de salud pública destinadas a frenar la propagación del coronavirus. En lugar de desalentar el aumento de las restricciones, Jacob alentó a cualquier persona que viva en un hogar inseguro a buscar la ayuda de profesionales capacitados.

“Si llaman a la línea directa, si vienen a SafeHaven del condado de Tarrant, le creemos. A veces eso no sucede con amigos y familiares o con otro apoyo. Aquí hay mucho de lo que nos gusta llamar 'culpar a la víctima': '¿Por qué no te fuiste?' O 'Se necesitan dos para bailar el tango'. En las relaciones de violencia doméstica no es así. Hay una persona que tiene poder y una persona que está oprimida", refirió Kathryn Jacob.

Si necesita ayuda o desea orientación, puede comunicarse con la línea directa de violencia doméstica de SafeHaven al 877-701-7233.

Organizaciones de la zona metropolitana Dallas-Fort Worth ponen a disposición ayuda para las víctimas con el fin de que nadie se quede callado.