Sube al estrado el expolicía de Fort Worth acusado del homicidio de una mujer

Se reanuda el juicio de Aaron Dean, un exoficial de la policía de Fort Worth acusado del homicidio de Atatiana Jefferson, una mujer afroamericana que recibió un disparo presuntamente de Dean dentro de su casa en Fort Worth, Texas, el 12 de octubre de 2019.

La historia de alto perfil de la muerte de Jefferson atrajo la atención nacional y provocó protestas contra la brutalidad policial en todo el norte de Texas.

Dean fue uno de los dos oficiales afuera de la ventana de Jefferson que respondieron a una llamada de "estructura abierta" en la cuadra 1200 de East Allen Avenue después de que un vecino preocupado llamara a una línea policial que no era de emergencia para informar que las puertas de la casa estaban abiertas y las luces encendidas. , lo cual era inusual.

Si es declarado culpable de asesinato, Dean, de 38 años, enfrenta cadena perpetua por disparar fatalmente a Atatiana Jefferson, de 28 años.

La fiscalía descansó su caso el miércoles por la noche, tres días después del juicio, en el que los miembros de la comunidad expresaron abiertamente su decepción.

La organización Next Generation Action Network dijo en un comunicado que están "horrorizados porque los fiscales terminaron su caso tan rápido y no hicieron nada más para mostrar la humanidad de Atatiana Jefferson". Los fiscales y los abogados defensores están bajo orden de silencio, por lo que no pueden discutir este caso en público.