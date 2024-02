Cientos de asistentes de vuelo protestan en los aeropuertos DFW y Love Field

Se espera que decenas de miles de asistentes de vuelo realicen protestas en los principales aeropuertos de todo el país, incluidos los dos principales aeropuertos del norte de Texas.

Alrededor de 100,000 asistentes de vuelo de al menos 10 aerolíneas se reunirán junto a sus amigos y familiares fuera de los aeropuertos en más de 30 ciudades de Estados Unidos, el Reino Unido y Guam, todo en un esfuerzo por exigir mejores salarios y condiciones laborales.

Para obtener una lista de ubicaciones específicas, haga clic aquí.

Al menos 250 asistentes de vuelo de American, United y otras aerolíneas comenzarán a manifestarse a las 11 a.m. en la Terminal C (alrededor de C39) en el aeropuerto DFW. Los asistentes de vuelo de Southwest Airlines también comenzarán a las 11 a.m. en Dallas Love Field.

Tres sindicatos de auxiliares de vuelo (el Sindicato de Trabajadores del Transporte (TWU), la Asociación de Auxiliares de Vuelo Profesionales (APFA) y la Asociación de Auxiliares de Vuelo (AFA) – se unen para lo que se denomina el “Día de Acción Mundial de los Auxiliares de Vuelo”.

Los líderes sindicales dicen que este será el mayor número de asistentes de vuelo que se reunirán de esta manera en la historia de la aviación.

Según las reglas del sindicato, la protesta involucra a los asistentes de vuelo que ya están fuera del trabajo, por lo que los viajeros no deben esperar interrupciones.

Su esfuerzo llega en un momento en que más de dos tercios de los asistentes de vuelo en los Estados Unidos están en medio de negociaciones contractuales con aerolíneas, incluidas American Airlines, con sede en Fort Worth, Southwest Airlines, con sede en Dallas, Alaska Airlines, United Airlines y Frontier.

Además de mejores salarios, los sindicatos quieren seguridad en la jubilación y que se les pague a los asistentes de vuelo durante el embarque de pasajeros y otros momentos de la jornada laboral, algo que no está cubierto en los contratos laborales actuales.

Los pilotos de las tres grandes aerolíneas estadounidenses obtuvieron nuevos y lucrativos contratos el año pasado en medio de su propia pelea con las aerolíneas, que según los expertos dejó las conversaciones sobre los asistentes de vuelo en un segundo plano.

Southwest Airlines llegó a un acuerdo tentativo sobre un contrato en diciembre, pero fue rechazado por el sindicato.

El Local 556 del Sindicato de Trabajadores del Transporte (TWU), que representa a casi 19,000 asistentes de vuelo de SWA, dijo en un comunicado en ese momento que "este contrato propuesto no va a curar el dolor".

Actualmente, los asistentes de vuelo de American Airlines han pedido dos veces ser liberados de la Junta Nacional de Mediación porque las negociaciones no avanzan. La primera solicitud fue rechazada.

La liberación de la mediación, si ocurriera, desencadenaría un período de reflexión de 30 días y luego la APFA tendría libertad para declararse en huelga, un derecho otorgado en virtud de la Ley del Trabajo Ferroviario. La próxima reunión con la junta de mediación está prevista para el 13 de marzo.

Mientras tanto, los asistentes de vuelo de Alaska Airlines están llevando a cabo una votación de autorización de huelga que finaliza el martes.

Hedrick dijo que las azafatas mostraron su apoyo a los trabajadores en huelga en la industria automotriz y la industria de escritores de Hollywood el año pasado, lo que, según ella, ha solidificado sus pensamientos de cara a 2024.