Más grave que nunca los trastornos alimenticios entre los adolescentes, según los CDC

Los trastornos alimentarios de los adolescentes nunca han sido tan desenfrenados ni tan graves.

Las hospitalizaciones por trastornos alimenticios se dispararon durante la pandemia, duplicándose entre las adolescentes, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Si bien la mayoría de los adolescentes han regresado a una vida normal de actividades escolares, deportivas y sociales en persona, los trastornos alimentarios, especialmente la anorexia, siguen en su punto más alto, advierten los expertos.

“Los niños no están bien”, dijo Melissa Freizinger, directora asociada del programa de trastornos alimenticios del Boston Children’s Hospital. “A medida que la pandemia comenzó y luego avanzó, seguíamos pensando: ‘Oh, va a mejorar en 2022. Oh, va a mejorar en 2023. Pero no ha sido así”.

Las consultas de salud relacionadas con trastornos alimenticios, que incluyen estadías en el hospital, visitas al pediatra, terapia de conversación de telesalud y todo lo demás, se duplicaron con creces entre las personas menores de 17 años en los últimos cinco años, según un informe reciente de la compañía de datos Trilliant Health. Desde 2018 hasta mediados de 2022, las visitas en este grupo de edad aumentaron un 107.4% en todos los trastornos alimenticios, de unas 50,000 visitas a principios de 2018 a más de 100,000 en 2022. Las visitas relacionadas con la anorexia nerviosa, que tiene la tasa de mortalidad más alta de todos los enfermedad mental, saltó 129.26%.

