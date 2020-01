La sorprenden en el Metroplex con cobros de peaje que no usó

TEXAS - Una televidente llamó a Telemundo 39 Responde luego de que recibiera cobros por transitar en carreteras de peaje, pero asegura, no es ni ella, ni su automóvil lo que pasó por las cámaras del estado.



Dalia Cerqueda compró su camioneta en Mesquite, a principios de año, y dice que cuando le llegó el recibo por los peajes dudó de inmediato que era de ella.

“Estas son las facturas que me llegaron del cobro del Tollway…¿Cuando me subí? Yo no recuerdo”, explica Cerqueda.

En el recibo aparece el automóvil que cruzó los peajes, pero con la placa temporal de su camioneta.

Al reclamar al North Texas Tollway Authority le dijeron: “tienes razon, la foto no corresponde, pero no solo es este vehículo. Hay dos o tres vehículos más con las mismas placas tuyas en los vehículos”.

Para pelear el cobro, Dalia le envió a NTTA prueba de la compra de su Ford que hizo al comienzo del año, prueba de las placas temporales que vencieron en enero, y el registro así como la notificación al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por su siglas en inglés) de que su camioneta ya no estaba en servicio. Sin embargo, aún así, el cobro seguía llegando y con recargos.

“Ellos deberían hacer un reporte a la policía. Fueron tres vehículos, tres, yo no tengo conciencia de eso, pasa algo mas con esas placas mías”, agregó Cerqueda.

Cuando ella le preguntó al concesionario si había duplicado placas temporales le dijeron que “no somos los unicos que lo hacemos. Todos los dealers lo hacen. Ahí lo reconoció que si habían hecho eso”.

Telemundo 39 se comunicó con la agencia de peaje (NTTA), donde vía correo electrónico nos dijeron lo siguiente: “Contrario a lo que asegura el concesionario, duplicar placas temporales, no es una práctica aprobada por el estado. Cada placa debe asignarse a un vehículo específico…Hemos revisado las llamadas de la televidente, y es claro que un mejor entendimiento de nuestros agentes, hubiera aclarado este problema antes”.

Ellos le piden una disculpa a Dalia y aseguran que van a mejorar su servicio y por correo le enviaron, un cheque de $63.25, rembolso total de lo que Dalia había pagado.

Por su parte, el departamento de vehículos cofirma que solo una placa temporal se asignó al vehículo de Dalia, por lo cual desconocen que pudo haber pasado tras su accidente, por lo que recomiendan destruir cualquier permiso o placa temporal una vez que ya no se use o esté vencida.

¿Tienes un problema similar? Puedes visitar la página del Departamento de Vehículos del Estado de Texas para que investiguen el caso. Presiona aquí para su sitio de internet.