La policía de The Colony investiga un incidente donde encontraron a un hombre con un balazo en la cabeza afuera de la sede policial.

Preeliminarmente, las autoridades consideran que el incidente no ocurrió afuera del recinto policial, sino que ocurrió en otro lugar.

En un comunicado, la policía de The Colony dijo que este es un hecho aislado y no hubo y no hay una amenaza a la comunidad.

Se desconoce la identidad del hombre y si se encuentra vivo o muerto.