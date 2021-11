5 muertos en 3 choques la noche antes del Día de Acción de Gracias en Dallas

La noche previa al Día de Acción de Gracias fue una jornada mortal en las carreteras de Dallas, donde cinco personas murieron en tres choques por separado.

A las 12:09 a.m. del jueves, los agentes de la oficina del Alguacil del condado de Dallas fueron llamados a un accidente en la I-30 cerca de Dolphin Road. Al llegar confirmaron que dos personas habían muerto y dos hombres habían resultado heridos.

Las autoridades no han revelado las identidades de las dos personas fallecidas, pero dijeron que se trataba de una mujer negra de 46 años y una mujer blanca de 45 años que viajaban en un Toyota Camry dorado de 1998. Las identidades de las mujeres se darán a conocer después de que sus familias hayan sido notificadas de su muerte.

La policía no ha revelado detalles sobre lo que provocó el accidente, pero sí dijeron que un hombre llamado Travoris McFadden fue arrestado en el lugar y está siendo acusado de dos cargos de homicidio por intoxicación con un vehículo. McFadden se encuentra actualmente detenido en el Centro de Justicia Lew Sterrett. No se ha fijado un monto de fianza y no está claro si ha obtenido un abogado. Un hombre que viajaba en el Chevrolet Tahoe de McFadden fue hospitalizado en condición estable.

Más tarde, la policía de Dallas dice que dos hombres murieron en un accidente automovilístico alrededor de las 2:16 a.m. La policía dijo que los hombres se dirigían hacia el sur en la cuadra 1600 de South Good Latimer Expressway en un BMW M4 gris 2015. El conductor perdió el control y chocó con un edificio y luego con un poste eléctrico. Luego, el vehículo se incendió.

Dallas Fire-Rescue llegó y declaró que ambos hombres habían fallecido en el lugar. Las identidades de los hombres se darán a conocer después de que sus familias hayan sido notificadas de sus muertes.

Nuevamente agentes del Alguacil del condado de Dallas fueron llamados a la vía de servicio de la Interestatal 30 en dirección este cerca de Grand Avenue a las 3:51 a.m. para ayudar a un automovilista cuando vieron un Toyota Tacoma beige a alta velocidad moverse del carril izquierdo central al carril del extremo derecho. Los agentes dijeron que el Toyota nunca redujo la velocidad y golpeó la parte trasera de un camión con remolque blanco.

Los agentes dejaron al conductor asistente y se dirigieron al Toyota para ver cómo estaba el conductor. A su llegada a las 3:53 a.m., el conductor del Toyota Tacoma 1999 estaba atrapado dentro de la camioneta y no respondía.

Los agentes rompieron la ventana del lado del pasajero para tratar de llegar al conductor. Dallas Fire-Rescue llegó a las 3:59 a.m. y confirmó que el conductor había fallecido.

Los ocupantes del tractor-remolque, una mujer de 33 años y un hombre de 44 años, fueron transportados al Baylor Medical Center en condición estable. Un tercer pasajero del tractor-remolque permaneció en el lugar. La identidad del conductor del Toyota se dará a conocer después de que la familia haya sido notificada.

