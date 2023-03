Alarmante video: siguen a enfermero desde un banco hasta su casa en intento de robo

Video captado por una cámara de vigilancia de una casa muestra a un hombre de Richardson correr por su vida mientras un extraño se lanza tras él.

La policía de Richardson le informó a NBC 5 de que podría tratarse de un intento de "Jugging".

"Juggings" consisten en que los delincuentes vigilan los bancos en busca de clientes que salgan con dinero en efectivo, ya sea visiblemente en su persona o dinero que se les ve colocando en algún lugar de su vehículo.

Los delincuentes siguen a su víctima potencial hasta la siguiente parada y le roban o entran en su auto para llevarse el dinero.

Ricky le pidió a NBC 5 que no utilizara su apellido, pero quiere compartir su experiencia con la esperanza de ayudar a otros.

"Por suerte para mí, no me han tocado", dijo la víctima. "Para los demás, no quiero que les pase nada. La cantidad de dinero puede ser pequeña, pero la herida puede ser mortal".

Ricky dijo que pasó por el Bank of America de Centennial Boulevard, en Richardson, el lunes por la tarde entre las 3:45 p.m. y las 4:00 p.m. para sacar dinero.

Luego condujo hasta su casa, situada a unos cinco minutos del banco. Fue entonces cuando aparcó y se dio cuenta de que un vehículo se estacionaba cerca de su casa.

"Vi a alguien en el espejo, pero no le di mucha importancia y me bajé", dijo.

Ricky dijo que el coche se alejó de su casa, pero de repente hizo un giro en U y volvió a toda velocidad hacia él.

"Salieron rápido, embistiendo", dijo Ricky. "[Yo estaba como] Ok, bueno, no sé lo que es esto, pero creo que vienes a por mí, así que vamos".

Ricky dice que su formación en seguridad como enfermero se puso en marcha.

Se lanzó hacia su patio trasero como un tipo, descrito por la policía de Richardson como un hombre en su adolescencia o 20 años vestido de negro con zapatillas de deporte blancas zooms por después de Ricky.

Un segundo hombre sale del lado del pasajero trasero y se escucha en el video de vigilancia de la casa llamando a su amigo de vuelta a su coche.

"Vamos, J.J. Todo va bien", se le oye decir.

El sospechoso, vestido de negro, vuelve corriendo al coche en el que se dieron a la fuga y se marchan para siempre.

Ricky dice que no resultó herido durante el enfrentamiento.

"Nunca había tenido esta experiencia, así que estaba un poco asustado", dice. "Llevaba un poco de dinero encima, así que pensé: 'Creo que sé lo que busca', porque no me meto con nadie que pueda provocar esta situación".

Ricky también se está presentando con la esperanza de que la gente de la comunidad asiática, dice que con frecuencia llevan dinero en efectivo, están vigilantes en caso de que los asiáticos están siendo atacados.

La policía de Richardson dice que podría tratarse de un intento de atraco, en el que los delincuentes buscan objetivos fáciles saliendo de los bancos con dinero, sobres o bolsas de dinero a la vista. Los ladrones seguirán a sus víctimas potenciales hasta su siguiente ubicación y observarán si dejan el dinero retirado en su coche.

Los "juggers" esperan entonces a que la víctima entre para forzar su vehículo en cuestión de segundos.

Hay algunos casos en los que los juggers se han enfrentado a sus víctimas y les han robado.

Ricky admite que no estuvo muy atento al salir del banco con el dinero en el bolsillo delantero de la chaqueta.

"Mi primer error, y el agente me lo señaló, fue que cuando sales del banco no llevas nada en la mano, nada en el bolsillo. Eso es lo que debería haber hecho", dijo. "Y mirar alrededor no es suficiente porque el oficial dijo que podían tener prismáticos, mirando desde lejos".

El agente Mike Wieczorek facilitó a NBC 5 consejos para evitar ser víctima: